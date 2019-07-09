獨家》伸手抓店員屁股 被送辦還向女警開黃腔

2019-07-09 11:56

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市一名32歲洪姓男子，6日晚間與母親前往永和區某超商購物，看21歲的店員「小花」貌美，竟然趁小花在補貨時，直接伸手抓小花屁股，小花驚聲尖叫「色狼！」據現場民眾表示，當時洪男母親還要洪男在超商跟小花下跪道歉，但洪男已失去理智，被上銬送往警局時還大開女警黃腔，最後經家屬同意強制送醫，並依性騷擾防治法送辦。

據了解，洪男當時與母親以及母親友人前往超商購物，但僅穿著上衣及四角內褲，且進店內時精神狀態就不佳，拿了一瓶飲料想直接步出店內被小花制止，於是洪男便走到正在補貨的小花身後，一把抓了小花屁股，甚至表示小花是他妻子、要跟她做愛等語，讓小花嚇瘋，一旁民眾也趕緊上前逮住洪男。

警方到場後，洪男仍不斷胡言亂語，表示小花是他妻子，想跟小花發生性行為等，洪母要求洪男對小花下跪道歉，小花嚇壞堅持提告。經查發現洪男並無任何精神相關就醫紀錄，身上也無酒味，更沒有吸食毒品，荒誕行徑也讓在場所有人搖頭。

洪男遭帶到警局後，仍不斷狂言，表示在場女警都是他的妻子，甚至說出「放我出來我就娶妳」等狂語，一旁洽公的民眾都傻眼。洪男大方坦承有抓小花屁股，警方訊後依性騷擾防治法送辦，由於洪男行為太脫序，經過家屬同意後，也將洪男強制送醫，釐清脫序行為原因。

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