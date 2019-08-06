被妻告通姦 「深喉嚨」是兒 出軌父告兒妨害秘密

2019-08-06

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市六旬劉姓男子偷吃，妻子以握有性愛影片提告通姦，劉男被起訴後閱卷，赫然發現40歲兒子是「深喉嚨」，將有性愛影片的記憶卡交給媽媽，不惜與兒子對簿公堂，提告涉嫌妨害秘密、無故取得他人電腦之電磁紀錄罪；桃園地檢署認為，兒子是基於維繫家庭理由，才將性愛影片交給母親，兒子的行為並非「無故」、「無正當理由」，偵結予不起訴處分。

劉男的妻子有聽佛經習慣，她請丈夫買了多張記憶卡備用，去年1月她要兒子到2樓書房幫忙找空白記憶卡，兒子無意間發現性愛影片。

兒找記憶卡 驚見父淫片

檢方調查時，劉男的兒子稱，找到空白記憶卡後，為確認功能是否正常，放入電腦發現性愛影片，男主角居然是老爸，他不滿父親對媽媽不忠，加上想保護這個家，於是將影片交給媽媽。

劉母也為兒子作證說，當天她請兒子幫忙到書房找一張可用的記憶卡，且家人都可自由進出書房，孫子也會在裡頭彈鋼琴。

將父淫片給母 兒不起訴

檢方認為，劉男的兒子是基於維繫家庭理由，才將性愛影片交給母親，且該影片也只用於訴訟、並未對外散布，房間則是家人都可進出，劉男對該記憶卡內的秘密，顯然難有「隱私權」的期待，劉男的兒子非無故、無正當理由取得影片並轉交媽媽，與妨害秘密、無故取得他人電腦之電磁紀錄等罪嫌的構成要件不符。

性愛片情境照

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