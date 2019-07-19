夫稱不舉卻外遇生子「搞100次」 妻已有證據還偷錄音判拘確定

2019-07-19 13:05

〔記者陳慰慈／新北報導〕北部一家知名魚丸店黃姓前股東，與擔任廚工的越南籍阮姓女子發生婚外情，黃妻不滿老公推稱有性功能障礙，不讓她碰，卻與阮女外遇生子，在丈夫車上放錄音筆，錄到「搞100次了」、「喔好爽，這一根沒有妳吸怎麼辦？」等鹹濕對話，新北地院簡易庭去年5月依妨害秘密罪判黃妻拘役50日，得易科罰金5萬元；黃妻不服上訴，新北地院合議庭認為黃妻蒐證時間僅5月，非原判決認定的8月，今改判黃妻拘役40日，可易科罰金4萬元確定。

黃男、阮女2012年間在西門町旅館嘿咻，2013年9月生下一子，黃妻從友人口中得知，黃男常帶著一個男孩出遊，因此偷偷將兩人的DNA檢體送驗，2015年8月確認兩人是父子關係，提出通姦告訴，法院判處黃男、阮女徒刑各4月，得易科罰金12萬元確定。

黃妻原以為遭判刑後，老公與阮女會分手，沒想到兩人仍持續幽會，2015年8月起至2015年12月，黃妻在老公車上偷放了錄音筆，錄到兩人在車上的性愛呻吟聲，及黃男說：「好久沒搓妳妹妹」、「吸妳奶」、「硬起來了」；阮女則說：「搞了100次」、「我跟你關係已經7、8年了」等對話及阮女喘息聲，民事部分黃妻獲賠110萬元。

阮女則不甘示弱反控黃妻妨害秘密，檢方認為，黃妻在2015年8月，已取得DNA親子鑑定報告，足證黃男跟阮女有通姦事實，加上黃男也已承認通姦，但黃妻從2015年8月至2016年3月仍繼續在車上偷放錄音筆，竊錄長達半年，認定黃妻過度蒐證，已嚴重侵害他人隱私權，新北地院簡易庭判她拘役50日。

黃妻不服提上訴表示，她打算跟老公離婚，才會放錄音筆蒐證，並不是要針對阮女，她錄音有正當理由，希望獲判無罪。

但合議庭認為，妨害秘密立法目的在保障個人隱私，在婚姻關係中，配偶不應強迫對方接受對其生活的全盤監控，因此不能以懷疑或調查外遇為由，就認定竊錄隱私有正當性，但考量其錄音時間應為2015年8月至12月，時間較原判決認定少3個月，因此改判黃妻拘役40日。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法