里長「漂白」10多年漏餡 一艘走私漁船掀「黑底」

2019-08-14 06:01

〔記者王捷／台南報導〕台南安平區金城里長黃俊策，疑似選舉銀彈耗盡，從操舊業委託漁船「春吉8」偷渡假釋犯出境，有檢警透露，會找出幕後操盤的黃俊策，原因是在釐清背景時，發現船東曾在20多年前，疑與黃俊策有共案走私槍械的紀錄，讓漂白10多年的黃俊策曝光。

據海巡人員了解，漁船「春吉8」前科累累，在前年11月時曾走私香菸，去年6月又與中國漁船利益交換，出海2天就滿載而歸載了4公噸走私香魚入港，被海巡人員查獲，當時就曾問船長，香魚從何而來，但是船長說不清楚，最後才坦承是向中國漁船購買。

但是「春吉8」被逮後不到一年再度鋌而走險，這次不只船上要走私200多隻保育類食蛇龜，還載了2名偷渡客。檢警循線發現，漁船曾提供漁獲給黃俊策開設的餐廳，而船東方面有一成員與黃俊策在20多年前曾是走私黑槍同案，才將人際關係連結起來。

7月份，「春吉8」再度公開徵求船員，有調查人員透露，每次漁船徵人，都要船工到就業服務站拿推薦信才能面試，這一點讓調查人員懷疑，船東應該是要等走私出事後方便撇清責任。

8月初，檢警開始啟動查緝後，船東突然關閉徵人廣告，緊接著帶回相關人等，指稱黃俊策涉案，檢方以逃亡、串證兩項理由9日向法院聲押獲准，但對於地方上的傳言，由於黃俊策在押中無法求證。

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