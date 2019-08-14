里長重操黑道舊業 幫犯人坐桶子偷渡

2019-08-14

〔記者王捷／台南報導〕台南市永康區五王里前里長李福祥11日疑因賭債糾紛尋仇，涉及槍擊案，另名綽號「寸尺」的現任安平區金城里長黃俊策則涉嫌買通漁船，協助槍砲假釋犯及中國籍女子偷渡，被檢警循線發現，懷疑他從中獲利，將依違反移民法、藏匿人犯起訴，黃有逃亡、串證情況因此羈押獲准，前、現任里長雙雙收押。

警方指出，台南傳統幫派勢力不大，角頭間為了地盤、面子，檯面下「搶眉角」，造成治安混亂，但有部分角頭為了方便而選擇從政，有了政治外衣保護，不僅讓警方辦案綁手綁腳，出了事還要顧及漂白角頭的面子，讓檯面下紛爭變得隱晦難言。

台南安平金城里長黃俊策 收押

前里長李福祥與黃俊策兩人經歷相似，也曾各霸一方，在1990年代，黃曾在地區稱王，靠走私非法槍枝起家，也曾因此入獄服刑，出獄努力轉型，選上里長後，2、3年前曾經營餐廳，開幕時還邀請政界人士捧場，紅極一時。

不過地方傳聞，黃男在里長任內與人結下樑子，死對頭曾安排槍手拿衝鋒槍到黃男出入處開槍，警方當時都稱槍手是為了試槍，因為看不懂槍枝上的連發撥桿，才一次擊發多顆子彈，而黃得知死對頭也想從政，疑似為了賭一口氣擬參選議員，但因銀彈不夠，欠下債務。

黃男餐廳在選議員時生意不如以往，選舉資金入不敷出，但屋漏偏逢連夜雨，力拚選戰時，餐廳在員工旅遊的休息日又發生火災。

地方因而傳出，黃男經濟遇上困難，外面欠下債務，疑似又重操走私舊業，安排漁船偷渡槍砲彈藥案的鄭姓假釋犯，還有周姓中國籍女子出境，海巡人員發現漁船有走私紀錄上前攔查，偷渡案因而曝光。

據了解，鄭男疑涉他案，以70萬元安排偷渡，而周女是以10萬元偷渡到中國，檢警還發現，黃男在幕後操盤並從中獲利。

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