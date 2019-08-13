最高法院分案爭議 院長鄭玉山：是我做得不夠好

2019-08-13 22:14

〔記者張文川／台北報導〕前最高法院法官、前高等法院民事庭長楊絮雲，昨與丈夫、高院刑庭庭長周盈文，出面指控最高法院「分案霸凌」，最高法院今發出聲明，最高院長鄭玉山在聲明中坦承，關於分案電腦程式邏輯的缺失，可能造成法官分案不均，承認「我未能及時察覺，是我做得不夠好的地方」。

鄭玉山表示，「制度上的缺失，本質上應由擔任首長的我負責改正」，最高法院已於去年進行、並完成分案電腦程式改進，訂定分案實施要點，並設置分案室，使電腦分案作業視覺化，完全可以公開透明，「必須強調的是，本院絕無故意對特定法官以分案方式霸凌之情事」。

最高法院指出，並非因電腦抽籤分案，才須設置「分案法官」，而是依2012年4月訂定的最高院分案報結要點的規定，依法設置；鄭玉山曾在內部會議中說的「民事事件以電腦分案是可行的」，並不是指民事分案沒有採電腦分案，而是指民事案件除了專利事件，其他專庭還沒有獨立的分案輪次。

最高院指出，電腦分案輪次表是分案庭長以電腦亂數產生，若沒有輪次表，就無從分案，絕無「沒有輪次表」的情況；分案是在辦公室執行，2012年司改團體參觀時，院方是在會議室解說分案流程，現場當然沒有分案電腦。

最高院又說，分案卷宗封面只顯示「流水號（分案序號）」與「案號」，沒有「承辦股別、法官姓名」，是要避免分案法官知悉待分事件的當事人與內容，目的是要使分案更公平。

最高院2003年起使用司法院資訊處統籌開發設計的「電腦亂數抽籤分案資訊系統」分案，分案法官在使用電腦以手工操作分案時，案卷都不在手中，僅有造冊的分案序號，分案法官完全不知悉案件當事人、案由和內容，以電腦產生的亂數輪次表進行分案，當時的分案庭長陳國禎、分案法官林恩山、分案書記官李家誠都已被調查過。

最高院強調，絕無分案霸凌楊絮雲法官，林恩山已公開澄清絕無向她說「妳怎麼還沒有哭？」絕無霸凌；楊絮雲因抵分案件較少，配受到專庭案件的機率自然比其他同類專庭法官高，最高院統計，前年9月至去年5月，楊分到20件專庭「訴」字案件，其餘同類專庭法官共分28件專庭「訴」字案；楊調回高院後，退科重分的34件案子，至今已全部審結。

至於此事發生後的檢討改進措施，最高院指出，前年3月民事庭設置專庭，由專股辦理特殊類事件，因當時系統沒有專庭、專股的輪次表功能設計，導致專庭專股案件與一般案件分案，混在一起分案，致使案件集中分給同一股，因此去年5月24日後，已修正電腦亂數抽籤分案作業系統，使分案更公平、公開及透明。

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