「電腦分案」 最高院︰絕無不公

2019-08-13

〔記者張文川／台北報導〕高等法院民事庭長楊絮雲昨出面指控最高法院對她「分案霸凌」，並稱最高法院「實施電腦抽籤分案乃一派胡言」，利用分案漏洞惡整她；最高法院昨回應，從未人為故意霸凌楊絮雲，且從2003年起，就啟用司法院資訊處統籌招標開發的「電腦亂數抽籤分案資訊系統」，絕無刻意分案不公。當時的分案法官林恩山昨也出面強調，他從未向楊說過「妳為什麼還沒哭」這句話。

法官林恩山澄清

依流水編號分案

林恩山昨說：「我絕對沒說過那句話，請她具體指出我是在何時、何地說的」，不排除採取其他捍衛名譽的做法。

林恩山解釋，只有代理分案法官5個月，分案前不知道哪個編號代表哪件案子，分案書記官將案件依流水編號交給他，分案庭長也將分案輪次、條件，設定在連線電腦上，他就與2位助理一起依輪次、條件逐一分案，分完後，書記官再依流水編號去找對應的實質案件，過程費時。不可能指使書記官把某件陳封已久的複雜案件撈出來排入分案。

分案書記官也出面解釋，案子到他手上時會有識別號，他會再依序編成流水號，交給分案法官去分案。分案前，除了須優先分案者，還要視法官的休勤人數來決定這次要「撈」多少庫存待分案件出來分，撈的原則是依收案日期，「分案法官、分案庭長不曾也不會要求我去將某特定案件撈出來插隊」。

最高法院回應，分案法官制度已於去年1月正式取消；RCA案起初是民一庭長指示視同一般案件分案，楊分到後認為此案龐雜，簽請重新分案，民事庭長與法官事務分配小組才開會決定採人工抽籤，並讓中籤者停分案件5個月，這是會議的決議，不是差別待遇，絕非起初就要惡意整楊，不能倒果為因。

針對楊絮雲質疑最高院拿不出電腦分案輪次表一事，最高院則表示，沒有輪次表就不能進行分案，所以一定有輪次表，由分案庭長直接設定在連線電腦上，再由分案法官依輪次、條件分案，輪次表並非紙版的一張表，而是電腦上的條件設定值，且民事專庭去年已取消，因此舊系統無法印出。

至於楊認為，應「提前分案」的案子，卻拖延未分案，又剛好她到任後才分案給她？最高院指出，有許多法律規定應優先的案件必須盡快分案，例如刑事被告在押、或退科重分案件，就應提前分案，自然會排擠一般案件進入分案的時程，現在排隊等分案等了2、3年的案子還是很多，非優先分案的一般案件排隊8、10個月才分案，算是最高院現況常態，楊調回高院後，她退科重分的34件案件，已全數審結。

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