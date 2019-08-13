「1天分8特殊商事案」 女法官11證據控霸凌

2019-08-13

被分到特殊商事案

比6法官加總案件多

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院民事庭長楊絮雲指控最高法院對她分案不公、霸凌，昨舉11項證據，控訴最高法院根本未以電腦抽籤分案，堅稱實施電腦抽籤分案乃「一派胡言」；此外，楊絮雲受訪說她被分案20件「特殊商事案件」中，有多件重大矚目案，竟拖延不分案，直到她就任後才「指定分案」給她，直呼「這不是霸凌，什麼才是霸凌」。

楊絮雲昨表示，她任職最高法院期間，被分到20件「特殊商事專庭」案件，比其他6個法官加起來共15件還要多，尤其很多被視為重大案件或「難上加難」的案件，包括台新金和財政部間的彰銀經營權訴訟案、太平洋建設和太平洋百貨案、RCA公害賠償案、幸福人壽向鄧文聰求償、中央存保公司向王又曾等人求償等案件。

楊絮雲指出，有11項證據可以證明最高法院沒有以電腦抽籤分案，遺憾的是最高法院仍然在說謊。

楊絮雲舉例，若有電腦分案抽籤，必定會有「電腦分案輪次表」（即分案紀錄），但此事件至今已1年多時間，最高法院均未提出 「電腦分案輪次表」，可見並未以電腦抽籤分案。此外，她於2017年9月11日一次分到8件「特殊商事案件」，且只有她一人分到案件，該分案百分之百是「指定分案」。

楊也認為，不同於一、二審以電腦抽籤分案，最高法院無論民刑事卷宗的卷皮，只顯示「流水號」與「案號」，未顯示「承辦股別及法官名字」，就是未「全程」以電腦抽籤分案的證據。

楊指出，依「最高法院民刑事編號計數分案報結要點」第10點規定，民事案件若是重大矚目案（如重大金融、選舉案、訴訟標的在1億元以上）、久懸案件（繫屬法院逾5年者），都應「提前分案」，原則上須於1個月內分案，但最高法院在分給她20件「特殊商事專庭」案件中，有數案是遭故意拖延不分，直到她受理分案，才「指定分案」給她。

楊表示，像投保中心對劉鐵山等人求償案，被戲稱為「鎮院（最高院）之寶」，此案繫屬法院審理11年，訴訟金額逾億，卷宗比人還高，按規定應該是「提前分案」，但此案2017年5月17日即上訴最高院，卻遭拖延未分案，直到她到最高院任職的第二個月即10月2日才分案給她。

針對分案，法官林恩山指絕未向楊說過「妳為什麼還沒哭？」這句話，高院刑事庭長周盈文代妻說明，那是林在下班的電梯遇到楊時說的話，當時只有林、楊2人，楊隨後就告訴他。

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