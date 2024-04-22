已婚助理教授三度性侵校花 判刑8年定讞

南部某大學已婚助理教授三度性侵校花；最高法院維持歷審見解，依3個強制性交罪判刑8年定讞。（情境照）

2024/04/22 11:41

〔記者溫于德／台北報導〕南部某大學校花小美（化名）被同校已婚助理教授告白，她雖拒絕，卻擔心和助理教授關係變差而不利學業發展，5年前答應助理教授約出來談一談，卻被載住墾丁的汽車旅館性侵，後來又被騙出門兩次性侵。最高法院維持一、二審見解，痛批助理教授犯後沒有悔意，依3個強制性交罪判刑8年定讞。

原本就讀大三的小美，為了多修幾門課，2018年特地降轉他系念二年級，因而結識該系已婚助理教授。後來助理教授見小美的外貌驚為天人，持續傳訊息示好，誇她「是校花等級的」，還說「考妳一題邏輯，一個喜歡校花的人，妳又是校花，所以那個人喜歡誰？」

請繼續往下閱讀...

小美不想跟助理教授鬧翻，加上被助理教授推薦成為該系新生助教並參與團體競賽，一度委婉拒絕稱「我們就真的師生關係，有甚麼事情打字就好了，單獨出去不太好」，但助理教授不死心持續糾纏，甚至在學期末時直接告白，還說「我不想妳交男朋友」、「買菜坐過牢的都可以選總統了，還有什麼不可能？」然小美拒絕跟年紀和自己爸爸一樣大的人交往，且她真的對助理教授無感，回說「老師真的真的很不好意思我真的無法接受」。

2019年6月25日晚間10時許，助理教授以想和小美聊聊為由，成功將人約出，竟開車將她載往墾丁，路上還安撫並哄騙，抵達目的後，小美又被騙下車，在汽車旅館內遭性侵；26日一早，小美被載回學校後哭紅了雙眼，仍不敢跟同學說自己被性侵。

6月30日助理教授藉口講清楚在墾丁發生的事，再度約小美出門，小美則為了替自己討公道，答應邀約，卻再度被性侵；7月29日助理教授則假裝要送「禮物」，要小美收禮就不再打擾她，結果又被「指侵」，直到有人打電話給小美，助理教授才停手。總計小美被性侵3次。

全案直到小美發現助理教授又去糾纏其他女學生，未免他人跟她一樣受害，決定向學校舉報助理教授惡行，學校除指派學務長啟動性平事件調查，更帶著女學生前往警局報案。檢方偵結將助理教授起訴。

一審高雄地院、二審高雄高分院審理時，助理教授坦承與小美發生性行為，卻辯稱兩人是在交往中發生的親密行為，否認強迫對方，然小美得知助理教授的辯詞後，直呼「噁心」、還自惱「覺得我很白痴、一直被騙」，並提出兩人對話紀錄，證明助理教授強迫她發生性行為後多次傳訊息道歉；一、二審故認定助理教授有罪，並痛批沒有悔意，依3個強制性交罪判刑8年，最高法院駁回上訴確定。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法