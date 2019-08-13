正義劣油案求償3300餘萬 二審僅判賠9.5萬

2019-08-13 17:37

〔記者張文川／台北報導〕頂新集團旗下的正義油品公司，2009至2017年間飼料豬油，生產劣質食用豬油產品，賣給食品業者製成食品轉售消費者，時任總經理何育仁已被判刑11年定讞入獄；消基會代替257位消費者提起團體訴訟，向正義及下游14家知名食品業者求償共3370餘萬元；二審審理時，正義與何育仁與其中233人達成和解，只剩24人繼續訴訟，高院今天判正義與何育仁應連帶賠償其中19人各5000元，共9萬5000元，免賠其餘5位舉證不足的消費者。

一審判135人各獲賠3000元

一審台北地院是判正義與何育仁應賠其中135人各3000元，共應賠40萬5000元，其他13家下游業者免賠；二審仍認定正義與何育仁應連帶賠償，但因已與其中233人達成和解，因此判賠金額也大幅下修至9萬5000元。正義公司與何男不得上訴，消基會求償金額須逾150萬才可上訴。

消基會主張，正義公司為節省製造食用豬油成本，獲取更大利潤，使用向越南大幸福公司進口的飼料用豬油，精煉脫色、脫臭後製成117項豬油產品，販賣給691家通路商或食品業者，在各大賣場、店面轉售給消費者，上下游業者應連帶賠償吃到劣質豬油食品的每位民眾各3萬元，並加計1至3倍懲罰性賠償金，共求償3370萬6020元。

北院一審前年認為，案發時法規對食用油的溯源管理規範並不周全，由業者自主管理，正義公司已訂定並執行溯源管理措施，且劣油實際販售時間也不長，消費者實際吃到的劣油量有限，消費者食用後也未出現具體病徵或求診治療，判正義與何男應賠償其中139人各2000元，加上0.5倍懲罰性賠償金1000元，共3000元，共應賠40萬5000元。

二審大多和解，19人獲加碼判賠5000元

案經上訴，高院二審審理期間，與257位求償者當中的233人達成和解，只有24人繼訴訟，其中5人因是求償當初購買油品的價格，未提出受到什麼損害，舉證不足而認定免賠，其餘19人則獲認定造成非財產損害，因此加碼判賠，從一審的3000元提高為5000元，其中2500元為非財產損害，另2500元為一倍懲罰性賠償金。

高院認為，正義公司製造、販售摻偽假冒油品，使這19名消費者因吃下自己未知的油品，引發對食品安全的疑慮、不安、恐慌，造成對食品安全的信任危機，並因該油品對人體的影響不明朗，進而擔憂罹病風險增加，並恐懼對身心帶來的傷害，應屬一般消費者通常會出現的反應，所以無須提出消費者群體心理受創的醫療機構證明，就可認定對心理層面造成負面影響， 認定正義與何男侵害消費者的健康權，造成非財產的損害，應連帶賠償。

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