正義豬油混摻飼料油 老總判11年

2019-06-27

〔記者張文川／台北報導〕頂新集團旗下的正義食品五年前爆發黑心食用油案，檢方發現，正義食品八年間向越南大幸福等公司購買上萬噸飼料油，混入食用油製成「正義香豬油」等一百多款產品販售，高雄高分院二審去年二月依加重詐欺取財等罪，重判正義總經理何育仁十一年徒刑，其中八年不可易科罰金，四共犯各判二年至九年十月不等，沒收正義公司七億餘元不法所得；最高法院昨駁回五人刑期上訴定讞，僅將沒收部分發回更審。

另4人判2年到9年10月

五人定讞的刑度，包括何育仁十一年，其中三年可易科罰金；貿易商林明忠九年十月，當中二年四月可易科罰金；上游的裕發公司負責人何吳惠珠六年四月，其中四年不可易科罰金；正義油品採購業務吳明正二年可易科罰金；另一業務胡金忞五年半，當中四年不可易科罰金。檢方已啟動防逃機制。

判決指出，二○○七年一月至二○一四年九月間，正義公司總經理何育仁，先後透過頂新集團油糧事業群總經理常梅峰、頂新公司總經理陳茂嘉（另案審理中），向頂新製油公司訂購豬油，常、陳再向越南大幸福公司購買飼料用豬油，轉售給正義攙偽混充為食用豬油。

二○一三年七月，何育仁自行向大幸福訂購飼料油，指示胡金忞向鑫好、永成公司購入飼料油，胡金忞另向貿易商林明忠購買飼料油，林明忠並拿其他公司的假發票給正義報帳。

正義公司八年間透過頂新、越南大幸福、永成、鑫好、久豐、裕發等管道，總共購入上萬噸飼料油，另購入上百噸雞油，攙偽假冒混入食用油，製成「正義香豬油」等一一七項豬油產品對外販售。

最高法院昨認定二審已詳盡解釋事實認定與證據的關係，上訴理由未指出判決違法事由，且可易科罰金部分依法不得上訴，因此駁回上訴，五人刑期都定讞。

正義昨聲明表示，對於最高法院駁回上訴部分，非常遺憾，也不能接受。律師團會在正式收到判決書後，為員工清白爭取再審。

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