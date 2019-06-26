正義黑心油案 總經理判刑11年定讞

2019-06-26 16:31

〔記者張文川／台北報導〕頂新集團旗下的正義油品5年前爆發黑心食用油案，8年間向越南大幸福等公司購買上萬噸飼料油，混入食用油製成「正義香豬油」等117款產品對外販售，高雄高分院二審去年2月依加重詐欺取財罪等罪，重判正義總經理何育仁11年徒刑，其中3年可易科罰金，4名幹部共犯各判2年至9年10月不等，沒收正義公司7億2331億元不法所得；最高法院今駁回5人的刑期上訴定讞，只將沒收7億餘元的部分發回更審。

5人定讞的刑度，包括正義油品總經理何育仁11年，其中3年可易科罰金；貿易商林明忠9年10月，其中2年4月可易科罰金；上游的裕發公司負責人何吳惠珠6年4月，其中2年4月可易科罰金；正義油品的採購業務吳明正判刑2年；另一業務胡金忞5年6月，其中1年半可易科罰金。

判決指出，2007年1月至2014年9月的8年期間，正義公司總經理何育仁，先後透過頂新集團油糧事業群總經理常梅峰、頂新公司總經理陳茂嘉，向頂新製油公司訂購豬油後，再由常、陳向越南大幸福公司購買飼料用豬油，轉售給正義公司製作混充食用油。

2013年7月間，何育仁自行向越南大幸福公司訂購飼料油，並指示胡金忞向鑫好、永成公司購入飼料油，胡金忞另向貿易商林明忠購買飼料油，林明忠使用泳宸等企業社的假發票，拿給正義公司報帳。

正義公司8年期間透過頂新、越南大幸福、永成、鑫好、久豐、裕發等管道，總共購入上萬噸飼料用油，另向加拾伊商行購入上百噸雞油，混入食用油後，製成「正義香豬油」等117項豬油產品對外販售。

最高法院今認定二審已對事實與證據有詳盡解釋，上訴理由未指出判決違法事由，且可易科罰金部分依法不得上訴三審，因此駁回上訴，5人刑期都定讞。

至於沒收金額的部分發回更審，則是因二審未開啟第三人參與沒收程序，未說明林明忠須與正義公司連帶沒收的理由，理由不備。

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