立委告桃市議員誹謗 求償1元被駁回

2019-08-12 22:24

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市議員萬美玲於2017年間，揭露一起小四男童自安親班下課後，遭到小貨車迎面擦撞身亡事故，立委鄭寶清、服務處副主任張勝豐不滿遭萬指控包庇安親班、收錢，按鈴控告萬誹謗並求償1元，刑事部分萬已獲不起訴，民事部分在本月初也被桃園地院駁回。

2017年11月24日，桃園市一名小四男童放學後，因安親班漏接而落單，他心慌下獨自跑步前往安親班，卻在過馬路時遭小貨撞上身亡，當天萬美玲接獲家屬陳情，要求安親班到學校說明，安親班業者則向鄭寶清服務處請求並由張勝豐陪同前往，事後萬美玲揭露此案，全案經由媒體曝光。

鄭寶清、張勝豐不滿在協調過程及媒體報導中，均遭萬指控包庇安親班、收錢等，遂前往桃園地檢署按鈴控告誹謗並各別求償1元；刑事部分萬美玲已獲不起訴，鄭、張聲請再議被駁回，最後直接向桃園地院聲請交付審判，還是於今年4月被駁回。

民事部分，法官勘驗協調當天的對話錄音認為，當時萬曾說「你可以繼續去包庇非法補習班....」、「如果這樣子你說你沒拿錢我是不相信啦」等語，確實有提及收錢、包庇等，但當天雙方分別代表男童家屬及安親班，屬公共利益議題、相對性的立場，萬的言論從前後文來看，只是基於張等人代表安親班業者的角度提出的「質疑」，仍屬就可受公評之事表達評論、意見，因此駁回鄭、張的求償。

刑事部分萬已獲不起訴，鄭、張聲請再議被駁回後，向桃園地院聲請交付審判，仍於今年4月被駁回。

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