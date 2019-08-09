一雙藍白拖 毀了10年兄弟情

2019-08-09 06:48

〔記者王捷／台南報導〕沒想到因為一雙不到一百元的藍白拖，李姓男子與黃姓友人的10年兄弟情破滅。

李男與黃男兩人因為性格投緣，因此從鄰居變成好友，10多年來兩人互稱兄弟，常聚在一起泡茶聊天，不過這段兄弟情卻在去年10月生變。某天晚上，李男到黃男家泡茶聊天，但在李男離開後，黃男發現自己擺在門外的藍白拖卻不見蹤影，他懷疑李男偷穿走，讓他心裡很難受。

黃男向李男聯絡，還對他說教一番，他自稱把李男當兄弟，也不在乎拖鞋，只是自己的東西被兄弟「拿走」卻連一聲招呼都沒有，讓他心理很受傷，他知道李男可能不好過，藍白拖他也不計較，只是希望李男能說聲抱歉。

李男聽完也滿腹委屈，他家裡的確沒很好過，所以平常就是穿藍白拖當便鞋，當天去拜訪黃男時穿著藍白拖，離開時也穿同一雙藍白拖，這雙藍白拖是老母親去菜市場時幫他買的，他被兄弟懷疑，心理也很受傷，質疑黃男心中，原來他是那種會偷東西的人。

黃李為了一雙拖鞋鬧脾氣，友誼也出現裂痕，還大吵了一架，黃男因此氣憤到警所提告李男竊盜，但這一告讓兩人友誼無法修補。

警方調出監視器，但社區的監視器影像因為老舊，因此畫面模糊，無法辨別李男腳上穿的藍白拖，是否就是黃男失竊的藍白拖，李男為此還找母親出面作證，證明藍白拖是母親從菜市場買回來給他的，雖然最後檢方做出不起訴處分，化解一場官司糾紛，但兩人收到處份通知後，10年友誼卻無法復原。

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