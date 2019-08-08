也太愛XX牙膏了吧！ 男跑遍4鄉鎮市專偷這個

2019-08-08 20:02

〔記者陳冠備／彰化報導〕就是愛黑人牙膏！彰化縣張姓男子有竊盜前科，卻不思悔改，在3個月內於大村鄉、埔心鄉、溪湖鎮、員林市等4鄉鎮市8家賣場偷了14樣東西，通通都是「黑人牙膏」，檢警偵辦時也大感驚訝「也太愛黑人牙膏了！」彰化地院判決出爐，張男犯8次竊盜罪，各處拘役10日，合併執行60日，得易科罰金。

判決書指出，張男（39歲）於去年12月14日下午，先在埔心鄉某超商竊取2條價值115元的黑人牙膏，同年月25日，又在溪湖鎮某超商竊取2條價值124元的黑人牙膏，隔年1 月2日於大村鄉內連偷2超市的黑人牙膏共4條，同年月4日又在大村鄉內3超商竊取黑人牙膏共4條， 今年3月，張男又來到員林市某賣場偷黑人牙膏2條。

判決書也指出，張男每次都騎乘腳踏車當犯案交通工具，佯裝消費者走入店內，取下陳列架上的牙膏，拆掉包裝紙盒後將牙膏放入自己的外套口袋，空紙盒則再放回陳列架上，未結帳就外出，張男8次犯行都被監視器拍到被逮，前7次店家選擇原諒，不提告，張男食髓之味，今年3月再犯，店家終於對他提告。

對於張男行竊只獨鍾黑人牙膏，不竊取其他品牌牙膏或財物，檢方偵辦時也感到驚訝，張男坦承犯行，並返還8條牙膏，對於為何只偷黑人牙膏，審理時並未多說明。

法院審理，張男犯後已與部分被害人達成和解、其餘被害人也無意追究，另張男為中度身障人士、未婚、無業，依犯8次竊盜罪嫌量處其刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法