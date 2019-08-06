闖校園偷竊回收變賣 嫌犯被判刑

2019-08-06 06:02

［記者楊政郡／台中報導］61歲陳男缺錢花用，去年9月帶著螺絲起子、榔頭等，利用晚間時分爬牆進入和平國小，偷取銅製止滑條15條、徒手拔起水龍頭5個、水溝蓋1個等到資源回收場換錢，前兩次越偷越順手，換得2093元、624元，第三次又來偷水溝蓋、角鐵，正在地下室敲銅製止滑條被保全人員發現，台中地院依竊盜罪判1年2月，審酌平常向親友借款度日，坦承犯行，讓他進去吃牢飯。

判決書指出，陳男去年9月1日晚上6時許，學生們都下課，持螺絲起子、榔頭等物，爬過欄杆進入和平國小園區，竊取在事物組存放的銅製止滑條數條，立即拿到某資源回收場，論斤（總計32公斤），得款2093元。

食髓知味，同月3日上午10時許又同手法進入和平國小，又去拿了上次沒拿完的銅製止滑條數個，還徒手拔掉、拔壞5個水龍頭，也是到資源回收場論斤賣，這次9公斤餘，得款624元。

同月4日，陳嫌再度光顧和平國小，下午2時許爬牆侵入，先敲起一個水溝蓋1個準備帶走，又在牆腳發現一根角鐵也偷走，又到地下室以鐵撬正敲開，已安裝在地面或階梯地面的銅製止滑條，所幸保全人員已經特別注意，發現後報警處理，並到資源回收場將贓物扣回，發還被害人。

法官發現陳男有多次竊盜前科，素行不佳，竟然想到侵入校園偷金屬製品來變賣牟生，審酌其國小肄業、無業、離婚，長期向親友借款度日，也無法提出賠償，判1年2月有期徒刑，不得易科罰金。

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