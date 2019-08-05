女大生裸拍誘少女也回傳裸照 「剛成年情不自禁」獲緩刑

2019-08-05 10:23

［記者楊政郡／台中報導］21歲女大生「阿嘉」，利用手機網路，先自拍上半身裸露給少女觀看，然後引誘少女也自拍裸照給她，「我要」、「窩想看」等，看少女裸露來滿足性慾，少女父親發現提告，審理時少女父親堅持不原諒，法官審酌她在學成績不錯，也打工賺錢，甫成年情不自禁下的行為，判處1年6月，緩刑4年，附帶義務勞務40小時及法治教育3場次。

判決書指出，「阿嘉」剛滿18歲就到安親班打工，而認識當時13歲的少女，兩人成為情侶關係，而到2018年少女仍未成年，「阿嘉」已21歲，情不自禁以手機通訊軟體，先自拍上半身裸露傳給少女觀看，然後對話說「剛剛視訊應該要叫妳脫脫的」，「這樣我才可以看」、「我要」、「窩想要」等等。

成功引誘少女拍攝全身裸露的影像訊息給她，供其觀看滿足性慾。

少女交友過程舉止怪異，引起父親的注意，發現上述情節提告，審理期間兩人雖已無來往，但少女父親憤憤不平，堅持不原諒被告。

被告到案坦承犯行，觸犯引誘少年製造猥褻行為之電子訊號罪，此為3年以上7年以下有期徒刑。法官審酌兩人剛認識時，被告也才剛成年，涉世未深，兩人甚為友好，一時情不自禁，才有上述行為，事後被告深表悔意也刪除猥褻影像，法重情輕，引用刑法59條給予減刑。

另審酌她還在學成績尚佳，也都兼職打工賺錢，如入監勢必學業中斷，以暫不執行為適當，給予緩刑4年，緩刑期間交付保護管束，附帶義務勞務40小時及法治教育3場次。

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