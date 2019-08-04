師大附中辦畢業舞會 學長返校偷拍4女裙底風光吃刑責

2019-08-04 11:28

〔記者黃捷／台北報導〕師大附中今年舉辦畢業舞會，開放校友共襄盛舉，25歲的賴姓男友當天反校參加，卻利用現場燈光昏暗、大家沉浸在音樂中搖擺之時，拿出手機及自拍棒四處拍攝女學生的裙底風光，至少4名女學生受害。台北地院審理時，賴男認罪並與其中1人和解，但另外3人堅持提告，法官仍依3次妨害秘密罪判賴男10月徒刑，緩刑4年，並須接受2場法治教育課程。

判決指出，師大附中今年3月舉辦畢業舞會，當時無業的賴男反校參加，見許多女學生盛裝打扮，有人更穿著火辣，竟色心大起，將手機裝在自拍棒上，嘗試偷拍女學生的裙底；賴男成功拍到第一張裙底照，且沒有被人發現，食髓知味，繼續尋找「獵物」，一連拍了好幾個女學生裙底照，終於被現場的男學生抓包，當場遭報警處理。

賴男落網後坦承偷拍，檢警過濾他手機裡的照片及舞會現場監視器，比對出有4名女子受害，其中3人是應屆畢業生，1名則是在校生，循線通知4人到案，她們才知道自己被偷拍，氣得提告妨害秘密，因罪證明確，賴男不久後即遭檢察官起訴。

法院審理時，賴男與其中1名受害女子的家長達成和解獲撤告，但另外3人拒絕和解，堅持提告，法院考量賴男沒有前科且坦認犯罪，試圖與被害人和解，態度尚可，遂依3次妨害秘密罪判他10年徒刑，緩刑4年，條件是須接受2場法治教育課程，另宣告犯罪工具手機及自拍棒沒收。

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