近6旬男「肖想」雙十女 竟硬上遭法辦

2019-08-04 11:16

〔記者王俊忠／台南報導〕50多歲的李姓男子與20餘歲女子小芳，同在台南一處工地當臨時清潔工，某日午休、無其他人在場，李男聽到小芳與友人講手機提到「與男友分手」，李男竟靠向小芳說「想當她男友，薪水可交給她」，在女方拒絕下，李竟強脫小芳衣褲性侵，台南高分院依強制性交罪判李男3年8個月徒刑。

判決指出，2017年9月23日上午8點許，李男與小芳（化名）都受僱於陳姓老闆經營的人力派遺公司，兩人到台南市一處建築工地擔任臨時清潔工，李男與小芳當天是第一次見面、一起工作。

當天下午1點許，工地午休，只有李男與小芳兩人在工地2樓，李男聽到小芳與友人講手機時提到「與男友分手一事」，李見有隙可乘，即靠向小芳表明想要當她的男朋友，並把賺來的薪水交給小芳。

小芳聞言表明拒絕，李男竟色慾薰心、在工地2樓樓梯口平台處強摸女方胸部，小芳搖頭說不要、扭動身體抗拒。李仍不顧小芳抗拒、強掀對方內衣、親吻胸部，再強脫女方褲子，先以手指伸進女方下體，再用身材優勢把小芳壓制在地、性侵得逞。

後來，李男擔心在該處與小芳「辦事」會被他人發現，即要求小芳跟他移到2樓廁所門口旁、繼續硬上！事後，小芳躲進廁所裡打電話向陳老闆哭訴「工人（指李男）對她亂來」，小芳並報警法辦李男。

小芳強調，那過程她是拒絕李男的，李年紀大的可當她爸爸了，沒答應李當她男朋友，沒有跟李男談到錢的事，不知道李男有無把精液射進下體內，但李男有要她把下體陰道洗乾淨。李男坦言發生性關係後，小芳有躲進廁所內哭、還打手機給她朋友哭訴，後來陳老闆有問他「怎麼做這種事？」，他沉默沒有回答。

二審合議庭法官調查原、被告與相關證人、事證，認定李男強制性侵女方無誤，依刑法強制性交罪判李男3年8個月有期徒刑，還可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法