軍人啪上14歲表妹 竟在姑姑床上大戰

2019-07-09 23:24

〔記者吳政峰／台北報導〕軍人阿昌2011年間與年僅14歲的表妹小夢（化名）發生性關係，還喜歡到小夢媽媽、也就是自己姑姑的房間嘿咻，等到小夢成年交男友想斷絕不倫關係，阿昌仍硬上，氣得小夢報警提告。刑事部分，阿昌被判12個與14歲以上未滿16歲少女性交罪，合併執行1年，強制性交罪則被判兩年；民事部分，阿昌判賠小夢50萬元，姑姑與姑丈各10萬元，可上訴。

阿昌身高187公分、體重120公斤，身形魁梧，幾乎每週都會到姑姑家借宿，姑姑也對她如同兒子般照顧。未料，阿昌竟對親表妹小夢起了邪念，趁她對男女關係仍懵懂的國二年紀，伸出狼爪，小夢以為這是友好的表現，任表哥蹂躪，並未反抗。

除了月經來，阿昌幾乎週週要，有時姑姑家都是人，他就在小夢房間逞慾，滾床單時小夢呻吟得太大聲，他還會連忙摀住她嘴巴，以免姑姑聽到；而趁姑姑、姑丈不在家，小昌還會把小夢拉到姑姑房間，在床上大戰。

小夢年紀越大，就越覺得這段關係不對，特地交了一個男友，想斷絕這段不倫關係，但阿昌無視小夢已有男友，在她18歲時又故技重施，但這次小夢已明確拒絕，卻仍遭到阿昌性侵，氣得向男友哭訴，情侶倆討論過後認為不可縱容，赴警局報案；阿昌到案承認性交，但強調均為合意，絕無性侵。

刑事部分，高院合議庭以兩個月一次為計算方式，認定小夢14-16歲之間，與阿昌發生合意性交共12次，每次判刑3月，合併執行1年，可易科罰金36萬元；但18歲那次，合議庭認為小夢立刻就報案，確實顯示不願意與阿昌性交，因而認定為性侵，判刑2年。

民事部分，姑姑、姑丈、小夢均向阿昌求償，高院合議庭考量小夢的精神確實因性侵而蒙受痛苦，判阿昌應賠50萬元；姑姑與姑丈獲悉女兒遭到姪子性侵，情緒也大受打擊，判阿昌各賠10萬元。

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