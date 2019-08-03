北市中山區民生東路暗巷 男人遭人砍傷送醫

2019-08-03 21:51

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市民生東路一段暗巷內的永盛公園內，今日晚間發生砍人事件，1名男子疑遭4、5名仇家砍殺受傷，送馬偕醫院急救，行凶者事後則分乘計程逃逸。

警方初步調查，傷者姓徐，為酒店經紀傳播公司負責人，疑是因為經紀糾紛與同行結怨，現正深入追查中。

據了解，位在民生東路一段的這條巷弄，可連結到林森北路，時常會發生江湖兄弟約架砍人事件，此處也經常有販賣毒品情事，已被警方列為犯罪熱區。

日前台北市警中山分局員警躲在此處巷內臨停休息時，結果遭人偷拍檢舉，也是發生在臨近區域。

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