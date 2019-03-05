木工師傅KTV發酒瘋 持開山刀砍傷徒弟

2019-03-05 08:06

〔記者黃良傑／高雄報導〕從事木工的劉姓師傅今晨和友人到KTV飲酒歡唱，酒醉後反而把徒弟叫來KTV談事，不料，劉男竟與曾姓徒弟起衝突，返回車上持開山刀砍傷學徒，劉嫌疑發酒瘋，連警方快打部隊趕來都還未鬆手，警方以辣椒水噴灑劉的臉部，才將他壓制救出傷者，通知救護車送醫，幸無生命危險，劉嫌當場被逮捕，全案依殺人未遂偵辦。

五福二路派出所今晨2點30分許，接獲報案，指現場發生糾紛情事，師徒不合演變成暴力相向刑案事故，快打警組立即趕抵現場，發現一名上半身未穿上衣的劉姓男子（26歲）將徒弟曾男（24歲）砍傷，並壓在地上毆打，警方立即出言喝止，並以優勢警力將劉男壓制。

因劉嫌情緒激昂並作勢抗拒，警方隨即以辣椒水噴灑其臉部將其制伏，警方見曾男倒臥在地，立即通知救護人員將傷者曾男送高醫，經初步診治身體有多處撕裂傷及右腿骨折，另於現場發現一把疑似凶器的刀子，一併將劉嫌及疑似兇刀帶回偵辦，以釐清犯案動機，訊後依殺人未遂移送法辦。

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