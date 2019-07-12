「父凌晨下班遭尾隨砍斷手…」 苗栗驚悚po文係金ㄟ

2019-07-12 23:55

〔記者彭健禮／苗栗報導〕湯姓網友12日晚間近10點，在臉書社團「苗栗大小事」po文，指他的父親於11日凌晨近1點，於苗栗縣西湖鄉遭一名男子騎車追趕飆罵到苗栗市，還遭對方持長刀砍殺，左手整個被砍斷一半，同時附上就醫診斷說明，強調嫌犯尚未被逮捕到案，提醒大家注意人身安全。

苗栗警分局警方於此篇貼文露出後，也在貼文表示已受理偵辦，並調閱監視錄影器掌握對象追查中。記者聯繫警方求證，警方證實有此事件，目前已掌握涉嫌行兇對象追查中，但行兇原因尚待釐清。

湯姓網友的po文以「各位苗栗的朋友，請各位注意自身安全」為題寫道，「事情是發生在7/11凌晨56分左右，家父下班從西湖-福星山-苗栗市區。家父在幼安教養院外，遭受到一名男子騎車追趕飆罵，一路追到苗栗市區。家父途中繞了府前路幾圈後，發現對方依然尾隨。後來家父直接返家，下車後發現這名男子，手持長刀意圖砍殺我父親，父親拿起雨傘保護自己並且大喊求救。等到我伯父，我們下樓來幫助時，也來不及了。左手整個被砍斷一半，骨頭，韌帶，肌肉組織，都被砍斷了。」

湯姓網友接著說，「最後，奉勸大家，這名男子到今天都（尚未）被逮捕到案，請注意安全，回家時若被尾隨，請沿途按喇叭，或者去警局，人多的地方求助。請大家分享出去，保護自己也保護家人。」並「註：家父本人沒有跟別人有仇恨，糾紛。」

po文露出後，引發網友熱議，人心惶惶，紛紛留言，「苗栗治安這麼遭嗎？這也太可怕了吧！」、「太可怕了 願你父親早日康復 希望行兇的人盡快繩之以法 ，要不然會害到更多無辜民眾 」 還有網友斥責嫌犯「變態」、「神經病」、「到底是什麼樣的人這麼狠心啊 」。

苗栗警分局警方隨即也在po文下留言，「已受理本案並徹夜調閱道路監視器錄影查緝犯嫌，目前已掌握犯罪嫌疑人並積極偵辦中。 」引網友支持回應，「感謝苗栗警察徹夜調閱監視器，辛苦了！ 」、「感謝警察日夜辛勞的調閱監視器並掌握對象！再來就等抓到這個瘋子」。

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