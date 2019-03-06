治安亮紅燈 高雄一夜3砍殺

2019-03-06

〔記者黃良傑、陳文嬋、方志賢、黃敦硯、王宣晴／綜合報導〕北中南大都會，治安亮紅燈！近來雙北市、台中市等連傳街頭大規模鬥毆、甚至超商擄人等聳人聽聞事件，昨更在高雄大都會一夜密集發生三件砍殺案，釀成七人受傷。警政署已要求嚴懲街頭暴力，不容許挑釁公權力行為；警政署長陳家欽並在視訊會議中，要求應立即以優勢警力處置壓制、究辦，事後還要「追查源頭、斬斷後患」，蒐報滋事者犯罪情資，並對易滋生事端場所加強臨檢、打擊不法。

北中南大都會 一週來街頭暴力頻傳

從上月二十七日至本月五日，一週來新北市、台北市、台中市、高雄市持續傳出街頭滋事、場所開槍、超商擄人等嚴重影響治安情事，初步統計共十三件、三十五人受傷，僅一件發生在非大都會地區的嘉義。

高雄市昨天第一起嚴重械鬥案發生於鳳山熱門選舉造勢場的停車場，因十八歲黃男懷疑妻子外遇二十四歲林男，臉書互嗆後昨晨約在小港大坪頂談判，雙方逾二十人到場，在鳳山市議會後方停車場刀棍齊飛，混亂中還有人仿電影「功夫」斧頭幫放鞭炮撂人的橋段，居民一度以為發生槍戰，有一人被砍傷、三人被鞭炮灼傷，警方逮捕十九人。

鳳山熱門選舉造勢場 逾20人大亂鬥

第二件發生在新興區一家ＫＴＶ，二十六歲劉姓板模工認為二十四歲徒弟曾男工作態度差，臉書嗆聲後遭曾男回嗆；劉男昨攜開山刀到ＫＴＶ喝酒，把曾男叫來理論，進而拔刀將曾男砍成重傷，警方到場噴辣椒水壓制劉男。接著三民區一家海產店趙姓店長與陳男因喝酒糾紛，趙把酒瓶當武器砸砍陳男頭部受傷，趙自己也受傷。

警方初步表示，三件鬥毆案為偶發事件；高雄市警局局長李永癸表示，對街頭暴力事件零容忍；市長韓國瑜說，希望市民不要有暴戾之氣，不要暴力相向，警方會加強巡邏並預防暴力犯罪。

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