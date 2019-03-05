高雄一夜腥風血雨！連爆3起砍殺 多人輕重傷

2019-03-05 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市深夜爆發3起砍殺案，數人輕重傷！其中最嚴重的一起，發生在高雄捷運鳳山西站後方停車場，兩派人馬10多人相約談判，現場刀棍齊飛，有3人受傷，其中1人逃命時被追砍身中4刀以上，疑被砍斷腳筋倒地，送醫急救。

鳳山兩派鬥毆3傷 1人疑被斷腳筋

兩派人馬10多人疑因感情糾紛，今凌晨相約捷運鳳山西站後方停車場談判，疑談判破裂開打，現場2部車輛被砸毀，3人受傷。其中1名男子逃命200公尺至中泰街，仍被對方疑持武士刀從後追砍，全身受刀傷，且疑被砍斷腳筋倒地。警方據報到場處理，帶回6人偵訊，全案由警方漏夜偵辦中。

KTV爆衝突 男被木工師傅砍傷

第二件砍殺案在某間KTV，從事木工的劉姓師傅今晨和友人到KTV飲酒歡唱，酒醉後反而把徒弟叫來KTV談事，不料，劉男竟與曾姓徒弟起衝突，返回車上持開山刀砍傷學徒，劉嫌疑發酒瘋，連警方快打部隊趕來都還未鬆手，警方以辣椒水噴灑劉的臉部，才將他壓制救出傷者，通知救護車送醫，幸無生命危險，劉嫌當場被逮捕。

酒客追打 海產店老闆手掌噴血

《蘋果》報導，第三件則在三民區一家海產店，一群酒客疑與老闆發生衝突，酒客打翻所有桌椅，老闆遭圍毆追打，右手掌疑遭砍傷，噴出血柱躲在暗巷，但他稱是自己切菜不小心受傷，救護員幫他止血後送醫急救，警發現兇嫌逃逸，現場有幾名男女酒客逗留，警方帶回調查。

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