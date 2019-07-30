神棍假藉神明降駕「通氣」猥褻性侵兒媳婦的閨密

2019-07-30 11:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕女子小芳因未婚夫住院手術等諸多不順，向在苗栗縣經營神壇的閨密公公石姓男子求助，石男罔顧小芳是兒媳婦的閨密，到小芳的臥房勘查風水時，趁機猥褻與性侵害，但因小芳夾住雙腳而未遂，石男又以言語調戲侮辱，誆稱小芳對降駕的神明不尊重，「下面氣不通，如果讓我X10分鐘，氣就通了」，「妳的未婚夫住院，是因為X到妳」，小芳為此身心受創，提出民事訴訟索賠100萬元，石男只願意賠20萬元，法院判決石男應賠償80萬元確定。

判決書指出，小芳（化名）即將結婚，卻與未婚夫的家人摩擦，未婚夫也住院動手術，遂向閨密的公公石男求助，2016年9月26日，石男宣稱小芳「卡到陰」，於小芳與未婚夫的臥房中，謊稱要消災解厄，動手強脫小芳衣服，還不斷用言詞羞辱戲謔，包括「妳下面氣不通，如果讓我X10分鐘，氣就通了，且可享受高潮」，小芳抵抗時，石男還責罵說，小芳不尊重降駕的神明。

石男見小芳抵抗，把小芳推倒在床上，強脫褲子及內褲企圖性侵害，但小芳夾緊雙腳而未遂，石男又嘲弄說，小芳性需求一定很大，他願意給1萬元，「我常常來X10分鐘，妳就有額外收入」，小芳拒絕後，石男倖然離去。

刑事部分，一、二審都依強制性交未遂罪判刑2年，目前最高法院三審中，小芳則對石男提起民事訴訟，以自己身心受創，衍生創傷後壓力症候群、重度憂鬱症，無法繼續原來工作，又因案發地是她與未婚夫的新房，踏入房間內就會回想起被侵害的情節，需24小時開燈，手握防狼噴霧器始能入眠，惡劣的是，刑事審理期間，石男否認犯行，又暗示是小芳願意跟他發生關係，害她的未婚夫誤會，婚事幾近告吹，據此索賠100萬元，苗栗地院沒有刪減，判決石男應賠償100萬元。

石男上訴二審，聲明他願意賠償20萬元，台中高分院認為，石男罔顧小芳是自己兒媳婦的朋友，假借神鬼迷信之事，對小芳犯下強制猥褻、強制性交未遂的惡行，甚且出言嘲弄小芳，犯行情節不輕，但石男僅國中畢業，所得又不高，判決他應賠償80萬元，判決確定不能上訴。

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