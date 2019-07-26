網購當心！ 「助性」不成險觸運輸毒品罪坐牢

2019-07-26 19:05

〔記者林嘉東／基隆報導〕網購「助性」液體，竟被查出含有毒品反應，被法辦運輸二級毒品罪，女買家險吃牢飯！

黃姓女子透過LINE向網友購買「香港艾氏撫媚液」，回家「助性」；未料，賣家缺貨，從香港訂購3瓶給黃女，被財政部關務署台北關抽驗可疑，通報法務部調查局鑑定，結果驗出撫媚液含有二級毒品「伽瑪羥丁酸」成分，被調查局依涉犯毒品危害防制條例運輸二級毒品與藥事法過失輸入禁藥等罪嫌法辦。

黃女到案指稱，她是透過手機通訊軟體LINE向台灣賣家網購「香港艾氏撫媚液」，是為了性交時助性用的，類似商品到處都有賣，她不會去確認是否含有毒品。

黃女還說，賣家有告訴她「香港艾氏撫媚液」是國外的商品，要調貨，但不知道賣家從國外調貨後再寄給她。

檢方調查，這3瓶「香港艾氏撫媚液」的瓶身上無任何內容標示，一般人很難得知瓶內含有毒品。

檢方因此採信黃女只知「香港艾氏撫媚液」是性交時助性用的，並不知這3瓶內容物含有毒品，給予黃女不起訴處分。

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