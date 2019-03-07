男子網購大麻判緩刑 背後原因有洋蔥

2019-03-07 13:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕49歲江姓男子不捨妻子罹癌，在網路看到大麻偏方可治癌，鋌而走險網購毒品被捕，江妻後宣告不治，江男救妻不成涉販毒吃上官司，全案審結，雲林地院法官以鰜鰈情深其情可憫今判1年9月緩刑2年。

判決書指出，江男因張姓配偶罹患乳癌已轉移至骨頭及腦部，醫師判定無法治療需轉移至安寧病房，江男深感心碎與無助，為求治癌末妻，去年2月底在網路上看見大麻可治療癌症偏方後，堅信此為治療妻子的最後希望。

去年3月12日某時，江南向自稱「Wentsai Wang」之人自美國購入含有第二級毒品大麻成分之黃色膠囊37顆（合計驗餘淨重25.24公克）及咖啡色膠囊19顆（合計驗餘淨重14.92公克）包裹1包，以國際郵包寄送方式運輸、私運入台，經財政部關務署臺北關查緝人員察覺有異，搜索、扣押而破獲。

在南非工作的江男自訴犯罪動機，以其和妻子結縭20餘年，育有2女，擁有幸福家庭，一向守分守己虔誠信教，茹素行善，奈何妻子2015年10月被診斷出乳癌3期，即放下工作緊急趕回台灣治療，經過2年開刀治療，病情未獲控制，持續惡化轉移至骨頭、腦部，去年2月醫師判定已無法治療而轉至安寧病房。

在安寧病房期間，江男不捨妻子飽受折磨不斷質問誰能救她？每聽妻子求救聲讓他心碎苦痛，從拜佛、求神、偏方秘藥只要有任何一絲可救妻子的希望絕不放棄，嘗試所有能做的，甚至願意替妻子承受分擔病痛。

去年2月底江男在網路看到可治癌的大麻偏方，去年3月從美國將含有大麻成分的56顆膠囊，以國際郵包寄送到台灣，入關時被察覺有異循線遭逮捕，江妻去年4月17日離世。

該案經雲林地方法院合議庭庭長許佩如、陳育良、黃偉銘審理，審酌被告與妻子鰜鰈情深，急於救助癌末妻子的動機，決定給予被告一次機會，兼具法理情考量酌減刑度，判處1年9月緩刑2年。

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