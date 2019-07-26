尾隨可疑車輛不慎撞民宅 2警骨折幸無礙

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所劉姓及姜姓警員，今天凌晨近3點尾隨一輛行跡可疑的自小客車，疑因對方加速前行時連續緊急剎車，員警為閃避碰撞而失控自撞路邊民宅，造成兩警員骨折受傷，車頭損毀，自小客車則趁機逃逸，警方將通知車主及駕駛到案說明，釐清事故發生原因及肇事責任。
經查，今晨下公館所姜姓警員駕車偕同劉姓警員巡邏時，在竹東鎮北興、中豐路口，見前方一輛銀色自小客車橫跨路中停等紅綠燈，但駕駛疑似發現後方有警車，突然加速迴轉，姜員也立刻迴轉尾隨，沒多久兩警發現該自小客車沿路丟棄不明物品，便開啟警示燈並鳴警笛示意駕駛停車受檢。
但該自小客車不但未依指示停車，還在竹東鎮北興路一段連續緊急剎車2次，員警為閃避碰撞該車而失控自撞路邊民宅建築物，造成劉員肋骨骨折、姜員右大腿骨折，巡邏車車頭損毀。警察局長黃家琦、分局長江建忠趕至台北榮總竹東分院探視，2員意識清楚，無生命危險。
警方表示，初步調查駕駛姜姓警員無酒精反應，劉、姜2員目前仍需住院觀察，家屬獲報也趕到醫院陪同照護。分局將根據自小客車駕駛丟棄的手機等物品，通知車主及駕駛到案說明，釐清事故發生原因及肇事責任，並偵辦駕駛有無涉及刑案。
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新竹縣下公館派出所劉姓及姜姓警員今晨尾隨一輛行跡可疑的自小客車時，疑為閃避碰撞而失控自撞路邊民宅，骨折受傷，車頭損毀，自小客車則趁機逃逸。（記者廖雪茹翻攝）
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新竹縣警察局長黃家琦趕至台北榮總竹東分院探視骨折的劉姓及姜姓2名警員，所幸2員意識清楚，無生命危險。（記者廖雪茹翻攝）