尾隨可疑車輛不慎撞民宅 2警骨折幸無礙

2019-07-26 12:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局竹東分局下公館派出所劉姓及姜姓警員，今天凌晨近3點尾隨一輛行跡可疑的自小客車，疑因對方加速前行時連續緊急剎車，員警為閃避碰撞而失控自撞路邊民宅，造成兩警員骨折受傷，車頭損毀，自小客車則趁機逃逸，警方將通知車主及駕駛到案說明，釐清事故發生原因及肇事責任。

經查，今晨下公館所姜姓警員駕車偕同劉姓警員巡邏時，在竹東鎮北興、中豐路口，見前方一輛銀色自小客車橫跨路中停等紅綠燈，但駕駛疑似發現後方有警車，突然加速迴轉，姜員也立刻迴轉尾隨，沒多久兩警發現該自小客車沿路丟棄不明物品，便開啟警示燈並鳴警笛示意駕駛停車受檢。

但該自小客車不但未依指示停車，還在竹東鎮北興路一段連續緊急剎車2次，員警為閃避碰撞該車而失控自撞路邊民宅建築物，造成劉員肋骨骨折、姜員右大腿骨折，巡邏車車頭損毀。警察局長黃家琦、分局長江建忠趕至台北榮總竹東分院探視，2員意識清楚，無生命危險。

警方表示，初步調查駕駛姜姓警員無酒精反應，劉、姜2員目前仍需住院觀察，家屬獲報也趕到醫院陪同照護。分局將根據自小客車駕駛丟棄的手機等物品，通知車主及駕駛到案說明，釐清事故發生原因及肇事責任，並偵辦駕駛有無涉及刑案。

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