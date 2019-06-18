民眾傻眼！警車等紅燈 竟在機車停等區卡位

2019-06-18 18:28

〔記者林家宇／台北報導〕人民保姆做錯誤示範？有民眾投訴，一輛警車在未亮燈執行勤務的情況下，大喇喇地卡在機車停等區裡等紅燈。

民眾指出，今日行經台北市辛亥路段時，前方一輛警車就這麼卡在機車停等區裡等紅燈，將大半格位都給佔去，且未亮燈值勤，似乎沒有急迫性，即便有預留位置，對方也沒有倒車。

警方表示，單就照片來看難以釐清因果關係，仍要了解該車是否執勤中，如果沒有特別理由，原則上不能違規。依據《道路交通管理處罰條例》，汽車佔用機車停等區，將依「不遵守道路交通標線指示」為由開罰900元。

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