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勵志中學烘豆賽烘出「幸福味」 媽媽：這輩子喝過最好喝的咖啡

媽媽看著兒子在場比賽，她說，這是這輩子喝過最好喝的咖啡。（圖為合成影像，記者顏宏駿攝）

媽媽看著兒子在場比賽，她說，這是這輩子喝過最好喝的咖啡。（圖為合成影像，記者顏宏駿攝）

2024/05/01 16:15

〔記者顏宏駿／彰化報導〕法務部矯正署勵志中學今天首辦「勵志盃烘豆武林全國爭霸賽」，現場不僅飄散濃郁的咖啡味，更瀰漫著「幸福味」。1名選手在外時逞凶鬥狠，惹事生非，因一時過錯進入勵志中學，意外接觸烘焙咖啡後，不斷的精進，成為烘豆高手，他們邀自己的家人前來觀賽。媽媽說，這是她這輩子喝過最好喝的咖啡。

勵志中學的「咖啡圓夢」計畫是由校長林家如3年前開始推動。林家如之前是南投國姓國中的校長，國姓是台灣咖啡的重要產區，她深諳咖啡融入九年一貫教學的方法，來到勵志中學後，透過募款，買下一部職業級烘豆機和相關器材，這一部機械為學生打開無限的視野。每班每個禮拜上2節的咖啡和茶葉課程，許多學生不斷的精進，成為箇中高手。

現年16歲的小洪，3年前因為持有槍枝被判刑，他說，其實自己以前不太喝咖啡，「因為很苦」，但接觸烘豆後，他發現酸、甜、苦、辣、甜是可以透過溫度和時間去控制，他發覺豆子的奧妙。

小洪的媽媽今天特別來看他比賽，她說，孩子以前逞凶鬥狠，找不到目標，因為學校的課程無法吸引他，外面的花花世界可以玩樂，就這樣接觸到壞朋友，小洪比較單純就觸法了。

她說，孩子經常分享烘咖啡的心得，這次終於可以看他親自烘咖啡，「這是我這輩子喝過最好喝的咖啡」。

校長林家如表示，邀請大家當孩子的造夢者，這次活動是屬於孩子的舞台，經由不斷努力站上舞台，和歷屆烘豆冠軍競賽享受比賽過程，這才是教育的意義。『授之以魚不如授之以漁』，除知識授予外，更要教孩子知福、惜福、再造福。

林家如說，勵志中學有一群默默支持孩子的企業家，透過扎實學習，引領職人精神，孩子才能活出骨氣、創造自己的人生。校方也希望更多企業響應，承諾在公私協力下，致力行政透明，任何問題都可以透過法務部矯正署企業服務廉政平台進行溝通，瞭解彼此需求，深化雙方合作關係。

這場「烘豆武林全國爭霸賽」不僅是中央層級的烘豆比賽，更是一場充滿「幸福味」的比賽，除各地烘豆高手外，首次有矯正少年參賽，經由學校烘豆課程培訓，發掘自我、省思過去，讓咖啡多了生命味道。

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