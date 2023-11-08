10機關獲首屆「透明晶質獎」 台灣清廉指數全球25名史上最佳

第1屆「透明晶質獎」頒獎典禮於8日在國家圖書館國際會議廳舉辦。（記者吳政峰攝）

2023/11/08 19:39

〔記者吳政峰／台北報導〕第1屆「透明晶質獎」頒獎典禮於8日在國家圖書館國際會議廳舉辦，由財政部北區國稅局等10個機關獲獎。行政院長陳建仁致詞時表示，2018年以以副總統身分出席「聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議」，曾公開表達「要讓世界看見廉能的台灣」，而後台灣清廉印象指數進步到全球25名，為史上最佳，盼各機關首長勇於競逐「透明晶質獎」。

陳建仁表示，從總統蔡英文執政以來，為了讓國家廉政建設的基礎更穩固、國家預防及打擊貪腐的能力更強大，縱使台灣不是聯合國的會員國，仍參考聯合國的作法，每4年依據聯合國反貪腐公約的要求，公布反貪腐國家報告並舉辦國際審查，主動接受國際標準檢驗。而「透明晶質獎」就是參考國際審查委員建議，積極落實的其中1項工作。

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陳建仁指出，2018年以副總統身分，出席「聯合國反貪腐公約首次國家報告國際審查會議」開幕式，公開表達「要讓世界看見廉能的台灣」，當時，國際透明組織所公布的清廉印象指數，台灣在全球180個國家中，排名第29名，已經是歷史最佳成績；歷經了疫情的考驗，在各界的努力下，清廉印象指數的排名持續攀升，去年更進步到25名，持續刷新歷史最佳成績。

陳建仁希望有更多的行政團隊，願意由首長帶領同仁站出來，努力展現廉能治理的正向能量，勇於接受參加透明晶質獎的考驗，就像台灣主動接受聯合國反貪腐公約國際審查的試煉一樣。

法務部長蔡清祥表示，獲奬的10個機關肩負著標竿學習典範的責任，也是廉能透明的領頭羊，他希望未來能不斷精進開創透明的措施，與其他機關分享廉政創新亮點，創造共榮共好的多贏局面。

本次獲「機關整體廉能作為」類特優的6個機關，分別為財政部北區國稅局、經濟部水利署、台北市政府地政局、桃園市政府航空城工程處、台中市政府地方稅務局及台南市政府衛生局；獲 「創新廉能措施」類優選的4個機關，分別為勵志中學、農業部農村發展及水土保持署、高雄榮民總醫院以及台南市政府地政局。

行政院長陳建仁頒獎。（記者吳政峰攝）

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