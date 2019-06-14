疑天雨路滑 花蓮警車自撞衝分隔島

2019-06-14 16:04

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣今下午突然下起一陣大雨，縣警察局玉里警分局有名員警，駕駛警車自卓溪北上開會，返程時疑似因天雨路滑視線不佳，在鳳林瑞北路段自撞後衝出分隔島，林姓駕駛左小腿挫擦傷、車體嚴重毀損，引來過往民眾側目，不斷在通訊軟體轉傳車禍照片。

警方表示，玉里員警北上花蓮參加會議，返程因鳳林突然下起暴雨，又遇瑞北、馬蘭鉤溪橋路段施工，導致道路縮減，不慎自撞衝出，目前已由鳳林分局車禍處理小組協助，並已排除車禍現場狀況，駕駛林姓員警受輕傷，籲請民眾不用擔心。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法