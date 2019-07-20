警車撞斷號誌桿全毀 熱心重機騎士當路障防追撞

2019-07-20 13:26

〔記者吳仁捷、林嘉東／新北報導〕新北市貢寮區濱海公路96.1k今天中午傳出一輛警車撞斷路燈桿，不但警車半毀，就連車上20多歲警員也都受傷掛彩，急送基隆長庚醫院，一名熱心重機車友經過，連忙停車充當路障防護，避免二次事故；由於警車發生嚴重車禍，還得賠償撞斷號誌桿的意外，新北市警察局正介入調查，釐清是人員操作不慎，或車前狀況臨時改變釀禍。

這起車禍發生在今天中午12時許，現場一片混亂，警車撞斷號誌桿後，全車半毀，一名重機騎士還將重車擋在事發路段後方，避免二次事故；據現場目擊者說，是警車為閃躲垃圾車、追撞砂石車後再撞斷號誌桿，目擊司機見狀則餘悸猶存，因20多歲警員受傷，連忙送醫救治，肇事責任歸屬仍待進一步調查釐清；但員警駕駛公務車車禍，還撞斷號誌桿，恐要負擔數十萬賠償費。

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