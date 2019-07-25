國安私菸案》北檢檢察長坐鎮督導 偵訊華航擬從基層向上收網

2019-07-25 21:44

〔記者錢利忠／台北報導〕檢調偵辦私菸案聲押禁見負責團購菸品的國安局少校吳宗憲、張恒嘉獲准後，為釐清華航內控訂菸流程，傳訊華航空品處小組長黃川禎到庭，從昨晚漏夜偵訊至今晚6點多，才依違反貪污治罪條例諭令20萬元交保；據悉，台北地檢署檢察長邢泰釗極重視此案，親自督導偵辦進度，檢察官黃偉還數次暫停庭訊，與主任檢察官陳淑雲一同進邢泰釗辦公室開專案會議。

調查局新北市調查處當初接獲檢舉後，一度曾打算向案發地管轄的桃園地檢署報請指揮，後來考量相關涉案人住居所位於大台北地區，才在本週一晚上8點多的下班時間，臨時改向也有管轄權的北檢報請指揮，當晚北檢檢察長邢泰釗立即連繫有「天下第一組」之稱的檢肅黑金專組「忠組」主任檢察官陳淑雲返回北檢，並指示由忠組檢察官黃偉負責偵辦。

當晚新北市調查處共陸續移送10名涉案的國安局軍士官，除了承辦檢察官黃偉親自開庭，訊問國安局少校吳宗憲、張恒嘉2人，當時正留在地檢署加班的「御組」檢察官林錦鴻、白勝文2人，也接獲指示協助黃偉，負責訊問其他涉案的國安局士官。

吳宗憲、張恒嘉2人庭訊後被裁定羈押禁見，檢方為補強證據，昨天首度至吳、張2人的宿舍搜扣紙本訂購單、帳目及記事便條紙等諸多物證；另外，為釐清華航提供國安單位訂購菸品流程等疑點，檢調也傳喚華航空品處小組長黃川禎，釐清及還原國安局私菸的訂購程序。

因檢調所傳喚的華航首名職員，不如外界想像般「高層」，反而只先傳喚交接該項業務仍未滿1個月的空品處小組長，因而被外界質疑「辦小不辦大」；但觀察北檢歷來偵辦矚目案件的節奏，為避免出現高層卸責給下屬的情況，通常都先從最沒串供動機的基層著手，逐步鞏固外圍的關鍵證述及拼湊案情輪廓後，再視案情需要及涉案程度聚焦偵辦核心，在手邊握有關鍵底牌的最有利條件下，直搗黃龍。

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