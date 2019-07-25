國安私菸案》華航董座致歉滅火 黃國昌再批：推諉卸責、避重就輕

2019-07-25 17:54

〔記者謝君臨／台北報導〕華航被控協助國安特勤人員走私逾萬條免稅菸，華航董事長謝世謙稍早親上火線對外致歉；時代力量立委黃國昌怒批，謝世謙從頭到尾推諉卸責、避重就輕，讓人痛心疾首，完全無法苟同，案發後還將責任推給第一線承辦人員，真是「了不起，負責」，其犯行「根本就是協助走私」，呼籲交通部長林佳龍針對相關問題仔細詢問謝世謙。

黃國昌表示，在神隱這麼多天，謝世謙終於開記者會，他的第一個問題，給「震怒的交通部長林佳龍，對於謝的記者會內容，你滿意嗎？」黃批，謝從頭到尾推諉卸責、避重就輕，出來開一個「了不解，負責」的記者會，讓人痛心疾首。

黃國昌指出，謝一直強調「境外完成交易」，沒後台登打，根本是在唬外行人、說謊，完全用自己航空業的想法，上飛機之後過卡，就稱境外完成交易，迴避之前早就有人在系統後台登打事實；歡迎謝前來，將資料一一比對清楚。

黃國昌拿出免稅菸訂購單，日期是7月8日，請問謝「這個日期、時間代表什麼意思？」他已秀過資料謝還繼續說謊，讓他沒辦法相信；此外，另一欄位清楚註明「訂購平台web」，顯示是接受委託後協助在後台上網完成訂購，契約成立。

其次，黃國昌批評，謝說有關菸品從訂購、運輸上櫃過程，均由一般承辦人員處理，他聽到心涼一半，非常難過，「這是什麼高層，出事推給基層」，全部推給一般承辦人員，「沒有高層授權，一般承辦人員可以做這件事？」華航管理是這樣嗎？林佳龍部長聽得下去？幫他問一下謝到底在說什麼？

此外，黃國昌指出，謝說本次總共訂購10009條，其中9274條是預定的，735條在飛機上完成交易，謝的說法是為了迴避真正關鍵的問題；黃強調，該上飛機沒上的貨有三批，一是吳宗憲名義的9200條，那「另兩批在哪？」發生這麼嚴重的事情，手握調查權力的人卻不緊張，請問檢調、交通部，這兩批貨在哪？

黃國昌說，坦白說，他找不到這兩批貨，但它確實存在，「在哪？誰買的？是否為華航員工？有無上機？請林佳龍部長問謝，他們憑什麼可以買貨放在倉庫，且這樣的行為已是刑事犯罪，但關鍵證物的兩批貨，卻未查扣。

最後，黃國昌表示，謝提到「我們在後台訂貨時，解除數量上限，未能告知數量限制，我們有疏失」；黃批評，換言之，買再多都是上網購買者的責任？可以把責任推得這麼乾淨，令人歎為觀止，「5條的數量華航你不知道？這些人有菸酒業許可執照嗎？沒有你還賣，還協助輸入，講直接一點，就是協助走私！」

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