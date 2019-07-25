不滿意華航私菸報告 王國材說重話：董座如請辭 交部會同意

2019-07-25 20:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕總統專機購買超量菸品事件，在交通部政務次長王國材昨日要求下，華航董事長謝世謙今召開記者會說明，不過調查結果還是只有2014年以來的資訊，懲處人員只以這次總統專機為主。王國材表示，交通部長林佳龍及他都對華航今日說明無法接受也不滿意，資訊及來龍去脈仍沒有講清楚，包含何時開始華航與國安局有這種合作，當時做出該決定的董事長、總經理是誰，才會讓這種做法成為華航SOP。因此，若華航還是這種處理態度，認為這樣就能讓事件結束的話，謝世謙提出請辭負責，交通部一定會同意。

「20年前就有這做法」 謝沒提供新資料

王國材表示，昨天華航向他說明時，就只提到因2013年電腦系統更新找不到資料，當時已有要求能找到多少資料都要把它找出；而謝世謙今日已經能講出20年前就有這種做法，就代表一定有關資訊，但今天卻連一點新資料都沒有，讓他非常失望。

王國材表示，這起事件最關鍵部分，就是華航何時開始接受國安人員用一個違規走私狀況，一定有某年、某個時間點、當時的誰答應配合國安局，才會使得這種違規行為變成正常的一部分，沒找到始作俑者，就會變成羅生門，真相無法大白。

王批華航今日說明沒讓真相大白

對於華航今日懲處仍只有提到空品處3位主管及2位隨機人員，王國材表示，這就是只是檢討懲處這次事件，沒有追究以往人員責任，王國材強調，華航今說明完全沒讓真相大白，若謝世謙認為這樣就能讓事件結束，那他若提出請辭，交通部與航發會一定會尊重他意願並同意請辭。若謝世謙無積極調查也沒有提出請辭，交通部與航發會仍會要他負起責任。

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