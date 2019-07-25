3男打「牛奶針」後暴斃診所 醫師被判6年

2019-07-25 11:35

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市育德診所醫師林育德，在2015年至2016年間為治療3男子戒斷症狀，施用普洛福俗稱「牛奶針」的組合針劑，3人卻在診所內暴斃！台中地院依過失致死判6年，檢方另起訴他「販售」牛奶針給毒蟲拿回家自己注射，依販毒起訴，此部分判無罪。

判決書指出，林、廖、邱等3名男子，都是濫用海洛因成癮，在戒斷過程中會出現嚴重睡眠障礙、煩躁不安等等，陸續到育德診所，因該診所是中部最容易取得「牛奶針」組合針劑（搭配亞烈明注射液及壓凡必拉注射液）。男子上門，林醫師雖有看診，但未經評估是否適宜施打組合針劑，即以一組400元、兩組800元，形同「出售」給來戒癮之人。

男子在櫃台繳錢拿到針劑，直接在診所後方臨時病床上，由林協助施打，或自行施打，有的買回家自己打。2015年6月、9月、2016年4月陸續出現上述3人在診所內暴斃死亡，都是正在施打他的「牛奶針」組合針劑。

林醫師辯稱，組合針劑可有效治療減輕戒斷症狀，上述3病患（死者）施打，符合醫療之目的，他有要求病患簽下「切結書」，確認病患無施用毒品，不得重複施用牛奶針等，且死者當天在診所內僅施用1至2組，並未過量，可能是死者隱瞞施用毒品情形，才會造成暴斃。

據外媒報導，美國流行天王麥可傑克森就是施打這種俗稱「牛奶針」而暴斃，四級毒品普洛福靜脈注射液。我國在104年3月將普洛福改為管制藥品（麻醉藥之一），同年8月又提升為4級管制藥品。

法官調查，據醫事鑑定委員會鑑定，牛奶針組合針劑是治療上的處方，並非不能使用，但必須嚴格評估，確認沒有偷吸毒，或控制使用的量。但被告林醫師僅以「切結書」就想排除自身責任，讓病患自行買回家施打，有的一次來買10組至20組也都賣，3死者在診所病床上施打，所內沒有監測生命徵象設備、保持呼吸暢通、人工換氣及其他復甦設備，隨時注意病患施打情形，等於打死就算了，有應注意而未注意之虞。

另檢方起訴販毒罪嫌，被告雖然形同出售這些組合針劑，但被告是合格醫師，這些針劑還是醫療目的使用，仍作為「醫療使用」，他雖草率「出售」僅是醫療行政責任，還不能論他販毒罪嫌。

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