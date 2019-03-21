三星千金疑濫用麻醉藥 被揭注射「牛奶針」成癮

2019-03-21 18:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓大企業三星集團的李氏家族長女、新羅酒店社長李富真，疑似注射醫療用麻醉劑「丙泊酚」（Propofol）成癮，南韓警方今（21）日決定明日調查涉嫌違法的醫院。

綜合韓媒報導，首爾江南區某間整容診所被懷疑非法提供麻醉藥品，該院助理護士A某向新聞媒體Newstapa揭露，李富真靜脈注射「丙泊酚」成癮，在2016年1月至10月期間，每個月至少注射2次「丙泊酚」。

舉報人稱，李富真在貴賓室施打「丙泊酚」時，現場僅留有1名護士助手，以預防可能出現呼吸中止等副作用。舉報人還說，診所並沒有留下李富真注射「丙泊酚」 的紙本紀錄。

李富真否認上述指控， 稱自己去整容診所是為尋求治療燒傷疤痕等。她在一份聲明中說，「我很抱歉引起這麼多人擔憂」，強調媒體報導稱她濫用藥品並非事實。

南韓警方將與轄區衛生所一同檢查「丙泊酚」的處方管理現狀。警方稱，很難說這是針對李富真的立案前審查，將根據審查結果，決定是否對她進行立案前審查或立案調查。

「丙泊酚」的靜脈製劑外觀如同牛奶，常被俗稱為「牛奶針」，據傳美國流行樂天王麥可傑克森過世就是因為不當使用「丙泊酚」，我國已在2015年列為第4級管制藥品和第4級毒品。

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