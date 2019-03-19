痛不欲生！手術沒麻醉 中國女大生賣29卵為籌錢

2019-03-19 21:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國的高中校園內販賣卵子的廣告猖獗，屢屢遭禁止卻效果不彰。有名來自湖北武漢市的女大生向媒體透露，自己曾因欠下高額的網路貸款而賣出29個卵，過程痛不欲生。

綜合《澎湃新聞》19日報導，中國地下代孕產業盛行，而賣卵的廣告多在高中校園的女廁內，常以「愛心捐卵」、「缺錢的女性注意啦」等字眼吸引女學生注意；雖然有人會在廣告旁留下「勸世字眼」提醒女學生：別傻了、不值得，還是有不少女生嘗試。

中國武漢有女大生爆料，自己曾因欠下6萬人民幣（約新台幣27萬元）的網路貸款而2次賣卵籌錢，2次共取出29顆卵，取卵地點都不在醫院。相關機構設有手術室和工作室，她進去時不得攜帶任何東西，手機還會被沒收。2次的取卵過程皆無麻醉，她形容第1次「痛得要死」，手術後吃了3天消炎藥，第2次疼痛程度則「還好」。

該女大生補充，取卵機構的篩選制度嚴格，有些還會到學校官網調查學生的學歷，或者詢問對方的身高、體重、本人照片，如果問問題，然後對對方的回答不滿意，就不讓對方捐卵了。

雖然中國法律規定，不得非法捐精捐卵、凍卵、代孕，然而年輕女學生非法捐卵的例子仍屢見不鮮，如果手術過程不慎，捐卵者極有可能感染，嚴重者甚至可能影響生育能力。2016年廣東就曾有17歲少女多次人工取卵，有次更一口氣取了21顆卵子，使卵巢腫起引發內出血，差點死亡。

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