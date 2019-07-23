揚言隨機殺人？ 先喊北捷又喊高鐵 警全面介入追人中

2019-07-23 21:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕今日有署名「ruijiangli」網友，在「蘋果新聞網」的IG上留言，「我今天要在板南線（西門站）隨機殺人啦！如果你沒看到的話不要怪我沒有告訴你，我兩點之前一定會出來去板南線隨機殺人！」嫌犯見警方介入偵辦後，疑似「想要玩很大」，晚間又發文說：「改了啦！我會隨機在台北到高雄的高鐵上隨機殺人！」警方現全面戒備防止任何事件發生。

捷運警察隊長陳金城表示，民眾只要是在網路留下恐嚇性字句，無論其動機或目的為，都已經觸犯刑法第151條恐嚇公眾罪，及刑法第305條恐嚇危安罪，最高都可判刑2年，籲請民眾留意自己的言論。

警方表示，涉嫌留言恐嚇者疑利用境外網路平台作跳板，企圖躲避警方查緝，所以才敢一再出言挑釁。警方將透過管鄉 儘速追查中。

台北捷運警察隊與台鐵目前已報各捷運站和鐵路局各站務人員加強防衛作為，北高兩市警也報各轄管分局所在地警派出所，調派巡邏警力，針對各捷運站進行強勢作為勤務，以防有意外發生。

警方表示，今日上午有有名匿稱「ruijiangli」的網友，在「蘋果新聞網」爆料留言板上表示「預告！我要在捷運板南線（西門站）上隨機殺人！」捷運警察隊中午12時接到報案，立即主動介入偵辦，並配合萬華分局及刑大科偵隊偵辦追查留言者。

不過，「ruijiangli」疑見新聞曝光後，又在三立新聞和蘋果日報貼文，表示「改了啦！我會隨機在台北到高雄的高鐵上隨機殺人！」挑釁意味極濃。

警方呼籲民眾切勿任意於網路社群張貼發表相關偏激不當言論，以免觸法，另提醒民眾搭乘捷運時，如有發現不法或可疑人事物時，可使用車廂內緊急對講機與司機員對話，以迅速通知警方馬上到場處理。

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