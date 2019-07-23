全裸上街隨機殺人 待業男判刑11年10月

2019-07-23 11:43

〔記者楊國文／台北報導〕28歲男子林柏承長期待業，去年向父錢要錢遭拒後抓狂，氣得痛毆父親，並持菜刀揮舞，嚇得父親出門躲藏，林男氣得脫光衣服持刀上街隨機殺人，砍傷網咖女店員，2名見義勇為男子聯手制伏時也受傷，落網後供稱心情不好找人出氣，還嗆說「砍人就是要殺死他」，高等法院依鑑定結果認為林男並無重大精神疾病，案發時辨識違法能力無顯著降低，不符減刑規定，今依兩個殺人未遂罪判刑11年10月。可上訴。

林男還押時，未回答是否賠償被害人等問題，但主動停下腳步指稱「高院判刑太重，我要上訴」。

此外，今高院宣判後，立即召開羈押庭，林男對繼續羈押表示沒意見，律師則認為林案發至今已羈押1年多時間，應給予具保停止羈押；不過，高檢署檢察官周懷廉指控林男隨機意圖殺人，危害社會社會甚鉅，且遭重判，若未羈押，很有可能畏罪逃亡，應予續押。高院合議庭將以書面裁定。

判決指出，林男出身單親家庭，父親住羅東，母住高雄，平時兩地輪流住，去年4月搬到羅東與父親同住，因流連於網咖，林父昨晚要他找個穩定工作，不料，林男惱羞成怒，到廚房拿菜刀揮舞，林父及時閃人，林男怒氣未消，隨即全身赤裸，拿著菜刀到羅東鎮上攔截機車騎士作勢砍殺，又跑到彩券行要砍人，店內2人迅速逃離。

林男接著轉進隔壁網咖店，砍傷26歲蔡姓女店員的頭、頸部，並砍傷店裡陳姓男顧客，造成他骨折、手指肌腱斷裂，陳男情急下拿出滅火器反制，林男逃出店外，另一名路過陳姓男子加入圍捕，合力制伏嫌犯，也遭林男持刀劃傷頭部，造成頭皮撕裂傷。

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