頻傳網友放話北捷殺人 精神科醫師：可能與反社會人格有關

2019-07-23 16:55

〔記者蔡思培／台北報導〕最近頻傳民眾在網路放話，揚言在北捷殺人，引來人心慌慌。醫師指出，這可能與反社會人格有關，加上有些人認為，在網路發言可以不用負責。

北市聯合醫院松德院區精神科主治醫師劉宗憲表示，反社會人格者對於社會規則難遵守，而且較沒同理心，因此容易會認為傷害並不算什麼。過去典型的反社會人格行為多是違反校規、加入幫派、虐待動物等違規行為。但隨著網路的發達，現在較常見的反社會行為變成是在網路上放話要傷害人。

劉宗憲指出，現在網路是很多人生活、社交的全部，由於網路世界講什麼都不用負責任，只要下線、換名字好像就沒事，因此有些人會嗆聲嗆很大聲，但在現實環境中根本不可能這樣做。他指出，有些人可能對社會不滿，藉由網路去宣洩情緒，但會不會真的動手也不見得。

劉宗憲也認為，現在也有很多暴力電玩，如果每天打打殺殺可能讓人沉浸，最後分不清社會現實，「只要人家對他不好、不如意，就覺得是別人的錯」，而且認為打打殺殺無所謂。劉宗憲也談起過去北捷隨機殺人犯嫌鄭捷，過去他沒有犯過罪，但其性格其實在成長過程中變得偏激。

劉宗憲說，反社會人格可能在生活、職業、社交等方面受挫時，就出現不當行為。他提醒民眾，若發現疑似反社會人格就要盡早就醫，醫生除了能治療外，也可以教導與周遭人之間的互動。

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