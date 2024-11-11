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    風大惹禍？台東老翁彎腰拾物被車輾 校護疾奔救人

    警消以千斤頂撐起車體拖出老翁。（記者劉人瑋攝）

    警消以千斤頂撐起車體拖出老翁。（記者劉人瑋攝）

    2024/11/11 13:38

    〔記者劉人瑋／台東報導〕都怪風太大？台東市70歲郭姓老翁今天中午將腳踏車停路邊到友人檳榔攤聊天，疑似一陣大風把單車吹倒、置物籃內竹筷掉一地，老翁彎腰撿拾，竟被一輛自小客撞個正著，整個人被壓在車底，一旁學校的校護見狀，馬上帶著急救包奔出救人；老翁已恢復意識，送醫急救。

    在警消出動大批救難人員下，最後以千斤頂將車頂起、把患者拖出，一旁拎著急救包的女子見患者脫困，抓起包、匆匆忙忙跑進一旁的學校；原來學校的王姓校護身兼義消，案發時，一聽發生事故就急忙來支援，幫忙告一段落就趕緊回學校。

    警方初步調查，蔡姓駕駛開自小客車從小路轉彎進更生路，右彎後就在轉角發生車禍，70歲郭姓老翁送醫途中已恢復意識，目前仍在醫院急救中，詳細肇事原因仍待釐清。

    檳榔攤人員說，老翁常騎車前來聊天，事發時先是聽到碰撞聲，老翁查看後發現自行車被風吹倒，因老翁為荖葉工，常蒐集竹筷用以農事，見竹筷散一地便彎腰撿拾，結果卻正好被轉彎出來的自小客撞個正著。

    自小客駕駛表示，當時可能因視線死角，自己與後座的妻子完全沒看到人，只聽聞碰撞聲，妻子才道「好像撞到人」，下車查看竟見老翁卡在車底。警方表示，肇者駕駛未酒駕，肇事原因仍待釐清。

    警消以千斤頂撐起車體拖出老翁。（記者劉人瑋攝）

    警消以千斤頂撐起車體拖出老翁。（記者劉人瑋攝）

    就是為了撿一地的竹筷，老翁被壓車底。（記者劉人瑋攝）

    就是為了撿一地的竹筷，老翁被壓車底。（記者劉人瑋攝）

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