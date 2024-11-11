失聯移工繳不起罰鍰2度失聯 移民署：研擬防止失聯策略

移民署。（記者王冠仁翻攝）

2024/11/11 13:48

〔記者王冠仁／台北報導〕今天有媒體報導指出，基隆警方曾查獲6名失聯移工並帶往專勤隊，沒想到查出其中有3人曾在桃園專勤隊「自首」，但因繳不起5萬元罰鍰、又無法被收容，再度成為失聯移工。對此，移民署表示，會持續研擬防止失聯策略並進行跨部會合作；移民法修法後，失聯情勢已有改善，但移工在台衍生問題，需要跨部會合作，方能治標兼自源頭管理減少移工失聯。

移民署官員指出，原本失聯移工到案後，只要繳1萬元罰鍰與機票錢就能遣返；今年3月修正後的入出國移民法上路，罰鍰從1萬元提升到5萬元。

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新法上路後，有失聯移工投案卻繳不出5萬元罰鍰，且不能被收容，經催繳未果後註銷其自行投案條件，待失聯移工再次到案，改以查處名義收容。收容後，若仍繳不出5萬元罰鍰，會送行政執行署催繳，但移工名下多無財產，因此最終仍會將其遣返，但若下次再來台灣時，必須要先繳交5萬元罰緩才能入境。

移民署指出，失聯移工遽增起因於疫情期間，各國邊境管制，造成滯台人數增加，且國內勞動力市場供需失衡，衍生合法移工受非法工作高薪誘惑而選擇失聯。

至於入出國及移民法增訂處罰態樣及提高罰則，是為兼顧國家安全與社會安定，以抑制黑工市場發展，因此，失聯移工持續增加與修正移民法加重逾期者罰鍰，兩者並不具關聯性。

移民署表示，為降低失聯移工滯台人數及其犯罪情事，會持續透過專案機制，協同國安機關加強查處力道，並配合檢警機關，著重打擊失聯移工涉犯罪案件。另針對經查處且收容的失聯移工，移民署均依規定踐行罰鍰催繳程序，若確為無力支付行政罰鍰者，移民署即依法移送行政執行，相關程序並不影響遣送進度。

移民署強調，將持續促請勞動部研商減少移工失聯的措施，除請勞動部邀集移工來源國駐台機構共同商討改善對策外，並以查處實務經驗，向勞動部提出政策建議，以利其會同經濟部、衛生福利部及農業部等目的事業主管機關，就移工的招募方式、語言溝通、薪資待遇、勞動環境保護及工作轉換等事項，研擬改善措施，以減少移工失聯的誘因。

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