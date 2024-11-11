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    首頁　>　社會

    台中大肚自小客貨車轉彎撞機車 騎士送醫不治

    台中吳姓男子今天駕駛自小客貨車，行經大肚區沙田路1段388巷口左轉，卻與對向騎機車直行的石姓男子撞上，石男送醫不治。（民眾提供）

    台中吳姓男子今天駕駛自小客貨車，行經大肚區沙田路1段388巷口左轉，卻與對向騎機車直行的石姓男子撞上，石男送醫不治。（民眾提供）

    2024/11/11 13:25

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名吳姓（63歲）自小客貨車駕駛，今天上午11點多駕車沿大肚沙田路1段往烏日方向行駛，行經大肚區沙田路1段388巷口左轉，卻與對向騎機車往龍井方向直行的石姓騎士（36歲）撞上，石男當場倒地，雖迅速送醫，但到院前沒有呼吸心跳，經送醫急救仍在中午12點30分宣告不知，詳細肇事責任和原因，警方將進一步釐清。

    這起車禍發生在今天上午11點26分左右，當時石姓騎士騎乘普通重機沿大肚沙田路1段外側快車道往龍井方向直行，吳姓男子則駕駛自小客貨車，在對向沿沙田路1段內側快車道左轉沙田路1段388巷，雙方疑似在路口搶快撞上，吳男車頭嚴重毀損，石姓騎士則受傷倒地。

    石男因傷勢嚴重，到院前沒有呼吸心跳，經搶救仍在中午12點30分宣告不治；吳姓駕駛則沒有受傷，經酒測並沒有酒精反應。是否有人違反號誌行車、還有詳細的肇事責任和原因，警方將進一步釐清。

    烏日分局並呼籲，駕駛人行經號誌路口時，應遵守號誌管制行駛，並依速限行駛，切勿闖紅燈或於綠燈亮起前搶快通行，並應運用防禦駕駛觀念，通過路口時務必慢看停，以確保自身或其他用路人之行車安全。（15:14更新）

    台中大肚沙田路1段388巷口，今天上午11點多發生一起死亡車禍，肇事責任和原因烏日分局警方將進一步釐清。（記者陳建志攝）

    台中大肚沙田路1段388巷口，今天上午11點多發生一起死亡車禍，肇事責任和原因烏日分局警方將進一步釐清。（記者陳建志攝）

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