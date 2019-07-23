國安局人員走私菸品 黃國昌點名李大維「出來說明」

2019-07-23 11:28

痛批華航高層董事長應為此下台

〔記者彭琬馨／台北報導〕國安局人員遭爆料利用總統蔡英文出訪期間，走私價值高達新台幣600萬元、9800條的免稅菸品，事件爆發後國安局長彭勝竹請辭獲准。時代力量立委黃國昌今再召開記者會表示，華航內部有人做了法律不允許的事，高層卻還在文過飾非，痛批華航高層董事長應為此下台；黃國昌也點名，此事牽涉人員甚廣，負責督導國安局的國安會秘書長李大維「不要躲起來」，否則就是放任這把火繼續燒到總統蔡英文，要求李大維應盡速出面說明。

黃國昌今在記者會上出示此次總統專機上訂購免稅品人員的所有清單，他指出，正常免稅品的訂購程序，應該是由華航出示領料單、向巡緝科申報，接著將免稅品送上飛機，但以這次訂購的菸品數量，「根本不可能上飛機」；黃國昌並說，若免稅品沒有裝上飛機，就應該填退庫單、放回倉庫儲存，但這批貨品也未記載在保管的帳冊裡，他質疑「這是華航的標準作業流程嗎」？

黃國昌表示，華航高層至今還對外宣稱這是正常程序，總統蔡英文都已經為此震怒，董事長卻仍用此態度處理，要求華航董事長「請你下台」。

黃國昌並說，外界有許多質疑，懷疑國安局人員不是第一次做這種事，昨天國安局副局長向他他說明時，還宣稱「國安局不知道」，黃國昌質疑，如今參與事件的人這麼多，國安局還說不知情，根本「說謊」，要求督導的國安會秘書長李大維應盡速出面說明，躲起來「像是國安會祕書長應有的擔當嗎」。

針對媒體詢問，海關人員查緝9800條私菸，與記者會第一時間說的9200條數量不同，黃國昌表示，剩下600條是在國外購買、帶回台灣的。

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