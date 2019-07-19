教會團體為「同志」議題槓綠黨 法官這麼看

2019-07-19 11:18

〔記者溫于德／台北報導〕綠黨臉書粉專頁去年轉貼網友文章，內容提到：花蓮縣教會團體「台灣揚帆協會」進入「挺同」餐廳「葉子廚房」，欲強拿葉姓老闆娘手機刪除貼文，綠黨另轉貼一篇文章也質疑「神還愛世人嗎？」等語；揚帆協會事後認為，綠黨轉貼後引起網友負面觀感，連帶影響旗下餐廳遭花蓮居民抵制，提告要求綠黨刪文並登報道歉。但台北地院認定，綠黨轉貼文章有盡合理查證義務，加上同性婚姻議題與重要公益事項相關，駁回請求，可上訴。

揚帆協會主張，協會是花蓮在地非營利團體，前年12月24日帶課輔班孩童沿街報佳音，同時在「葉子廚房」作停留，葉姓老闆娘當下並無不歡迎之意，且在場顧客也微笑歡迎；不料，綠黨轉貼網友3則貼文，引來其他網友負面留言、評論，導致協會名譽嚴重受損，揚帆旗下「愛風餐廳」同時因此遭當地居民抵制，營收蒙受損失，提告要求綠黨刪除轉貼貼文，並登報道歉，且於臉書粉絲專頁刊登道歉啟事。

綠黨辯稱，去年10月透過新聞得知揚帆協會與葉子廚房之間事件，開始轉貼網友文章，且3則貼文均清楚描述事實經過，並無虛構之虞，綠黨轉貼前也已盡其所能求證，此外，綠黨去年11月24日公投前轉貼文章，加註語句均涉及婚姻平權議題；綠黨強調，婚姻平權觀念在社會大眾間仍屬非主流價值，同志屬少數團體，因此可以認定其就婚姻平權議題發表言論應與公共利益相關，應受到言論自由保障。

葉姓老闆娘後來作證稱：揚帆協會對於同志立場應該是持反對立場，「揚帆協會要我拿手機出來幫我刪除」，「揚帆協會因為我支持同志，曾在我家門口唱聖歌」，「這一定會造成我心理壓力」等語。

合議庭指出，綠黨轉貼3篇貼文均無虛偽不實，也未惡意捏造、無中生有，或刻意誤導社會大眾，加上案件有經媒體查證，社群媒體也廣泛討論，認定綠黨轉貼文章有盡合理查證義務。

合議庭也在判決書末強調，同性婚姻議題與重要公益事項相關，而綠黨轉貼文章後，註記「打著基督之名，行歧視壓迫之實，這不是罷領那是什麼？」、「可以不要再迫害對同志友善的人」等語，相關意見表達也未具不法性，因此認定揚帆協會要求綠黨道歉、移除貼文等並無理由，判決駁回。

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