教部修法回應公投拒同志教育 民團籲政府堅守落實性平立場

2019-03-27 09:54

〔記者楊綿傑／台北報導〕去年公投通過第11案「不應對國中小學生實施同志教育」，教育部近日預告《性別平等教育法施行細則》第13條修正草案，對此，挺同方團體昨發表聯合聲明，強調公投11案結果不等於「廢止同志教育」，並呼籲施行細則之修正應依法列出實際內涵，且不能牴觸或限縮母法。民團並呼籲行政院及教育部，應堅守落實性別平等之立場，盡速積極破除謠言，維護所有學生不受歧視的權益。後續也已發起連署，將把連署結果送入教育部。

該聲明由性別平等教育大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣性別平等教育協會、婦女新知基金會等團體發起。重點包括「公投結果不等於廢止同志教育」、「施行細則不能牴觸或限縮母法，施行細則修正應依母法列出內涵讓課程更為明確」、「性平教育不能等，教育部應積極破除謠言，維護所有兒童不受歧視的權益」等。

聲明中指出，外界有部份人士誤解公投第11案的原文，或簡化稱之為「廢止同志教育」的公投。實際此公投所訴諸公眾表決的政策調整範圍，其實只有在國中小階段的國民教育內容之執行面調整，且根據《公民投票法》之規定，針對本案之「必要處置」也不等於必須修改施行細則，而更應針對母法中未清楚定義之同志教育一詞有清楚的定義與說明。

聲明中也提到，本次公投結果來自民眾「誤解現行同志教育真正內涵」，雖肯定教育部努力透過調整施行細則，具體標示「同志教育」的實際內涵為《性別平等教育法》所規定的「尊重與認識不同的性別、性傾向、性別特質、性別認同」，以落實《憲法》的平等權，並為國中小課程的明確依據。

此外，針對「參照公投理由書」所增補之「性侵害、性騷擾、性霸凌防治教育」，也建議教育部對此澄清，說明早已施行多年、且本就是性別平等教育中已包含的重要部分，以避免誤解。

聲明中亦表示，反性平團體利用大眾對於「同志教育」一詞的不夠瞭解，製造大量不實謠言，對此，呼籲教育部持續加強政策宣導，尤其是針對家長加強溝通。且校園內的性平教育絕對不能停止，必須持續加強，藉此消除歧視與霸凌，以教育為手段來保障所有兒童與少年權益，期待各級教育機關單位持續加強落實《性別平等教育法》，「以教育方式教導尊重多元性別差異，消除性別歧視，促進性別地位之實質平等」。

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