反同：勉強接受 挺同：政院已努力保障

2019-02-21

〔記者劉力仁／台北報導〕對於行政院提出的「司法院釋字第七四八號解釋施行法」，反對同性婚姻的「愛護家庭大聯盟（護家盟）」成員張守一表示，反同方尚未對此事討論，他個人「勉強接受」。護家盟的原則是這部法案不得碰觸婚姻的基本定義，同性婚姻不應法制化，因為這樣會誤導青少年對於婚姻的認知。

張守一強調，行政院整部法案沒有出現「夫妻」等稱謂定義，而是改以「雙方當事人」取代；在財產及繼承上，同性伴侶準用民法的夫妻財產制，以及民法繼承編關於配偶的規定。至於同性伴侶收養議題，準用民法有關繼親收養的規定。換句話說，同性伴侶一旦結婚，其中一方可收養另一方的「親生子女」，還有可以繼承財產，他可以接受。

張守一表示，反同方最無法接受的是「司法院釋字第七四八號解釋文」，有違憲之虞，將推動公投推翻。

支持同性婚姻團體「婚姻平權大平台」發表聲明，指行政院沒有採用反同方建議的「同性伴侶法」或「同性共同生活法」，顯示政院努力想要提出一部符合釋字七四八號的法案，保障同志婚姻自由。

婚姻平權大平台表示，同志社群與家庭們所爭取的，只不過是國家同等尊重與對待，並不想破壞社會和諧，期盼立委協助台灣社會走過公投期間對於家庭、朋友間的各種撕裂與傷害，同時保護台灣的憲政體制。

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